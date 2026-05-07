jueves 7 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Evento

Histórico: Orrego activó la campana que marcó la apertura del mercado bursátil de Toronto en la feria minera

La ceremonia reunió a autoridades, empresarios, ejecutivos del sector minero y representantes del mercado de capitales canadiense, consolidándose como uno de los momentos más destacados del encuentro internacional que se desarrolla en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, Marcelo Orrego participó de la ceremonia “Ring the Bell: TSX Market Opening Ceremony”, una actividad simbólica que representa la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), uno de los principales mercados de financiamiento minero del mundo.

Lee además
de que hablaron orrego y elsztain en san juan: promesas de inversion y una invitacion
Visita

De qué hablaron Orrego y Elsztain en San Juan: promesas de inversión y una invitación
el gobernador marcelo orrego recibio a los embajadores de australia y canada
Visita

El gobernador Marcelo Orrego recibió a los embajadores de Australia y Canadá

El tradicional toque de campana marcó el inicio de la jornada bursátil y puso en valor la vinculación entre el mercado financiero canadiense y el desarrollo de proyectos mineros en Argentina, especialmente aquellos orientados a la sostenibilidad y la atracción de inversiones.

Durante la actividad también participaron representantes de TMX Group, entidad que opera el Toronto Stock Exchange y el TSX Venture Exchange, mercados reconocidos mundialmente por su liderazgo en financiamiento para la industria minera.

La presencia del gobernador Orrego en esta ceremonia reafirma el posicionamiento de San Juan como uno de los principales destinos de inversión minera del país y fortalece los vínculos internacionales para impulsar el crecimiento de proyectos estratégicos en la provincia.

La actividad se desarrolló con una importante presencia de delegaciones nacionales e internacionales, en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, espacio que promueve el intercambio entre gobiernos, empresas e inversores vinculados al desarrollo de la minería.

Temas
Seguí leyendo

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad

Con Orrego y Elsztain presentes, reactivaron la producción de Casposo en Calingasta

En Rivadavia, Orrego inauguró una nueva delegación del Registro Civil para facilitar trámites a más de 90.000 vecinos

Espaldarazo de Orrego al proyecto de eliminación de las PASO nacionales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
orrego recibio a gobernadores y firmo convenios clave con santa fe y mendoza para potenciarla industria y seguridad
Nuevos vínculos

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan
Galería de fotos

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.
¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran
Presentación

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran

Te Puede Interesar

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados
Crisis en la obra social

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados

Por Miriam Walter
Durante la visita oficial a una planta calera de Los Berros, en Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153.
Visita oficial

En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

Condenado por depravación: un joven de Buenos Aires acechó a nenas sanjuaninas y logró que una se desnudara
Judiciales

Condenado por depravación: un joven de Buenos Aires acechó a nenas sanjuaninas y logró que una se desnudara

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad
Nuevos vínculos

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad

Karina Milei visita San Juan sin Manuel Adorni y se sacará la foto con Marcelo Orrego y otros gobernadores en la Feria Minera. Fotos: Tiempo de San Juan.
Minuto a minuto

EN VIVO: Llegó Karina Milei a San Juan, fue recibida por militantes en la ruta y puso en marcha su agenda