Talento nuestro

Ritmo y sensualidad: la sanjuanina Silvina Fredes deslumbró en un festival de danza árabe en México

La eximia bailarina y maestra representó a San Juan en el X Festival "Un Pedacito de Mundo". Entre clases de tango oriental y bachata árabe, Fredes compartió escenario con eminencias de distintos países y recorrió los tesoros históricos del suelo azteca.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Silvina Fredes posando delante de las Pirámides de Teotihuacán.

Silvina Fredes posando delante de las Pirámides de Teotihuacán.

El talento sanjuanino no conoce fronteras, y la danza árabe tiene en Silvina Fredes a una de sus representantes más lúcidas y apasionadas. Recientemente, volvió a brillar con luz propia en la Ciudad de México, donde fue invitada de honor en la décima edición del prestigioso Festival "Un Pedacito de Mundo".

Desarrollado entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, el evento se consolidó como un crisol de culturas. No se trató de un encuentro interdisciplinario que incluyó danzas variopintas -siempre con la árabe como eje central-, conciertos de música, así como coloridas exposiciones de artesanías que celebraron la identidad de los pueblos. En ese marco de excelencia, la sanjuanina desplegó su arte tanto en la formación académica como en el despliegue escénico.

De la danza del tango oriental a la bachata árabe

Uno de los puntos más altos de la participación de Silvina fue su rol como formadora. La docente sanjuanina dictó seminarios de tango oriental, una fusión que requiere una técnica depurada y una sensibilidad interpretativa única. En sus clases no solo hubo alumnos locales, sino que Fredes transmitió sus conocimientos a estudiantes llegados de Colombia, Estados Unidos, Brasil y Alemania, entre otros países.

SILVINA2

"La verdad que ha sido un festival muy completo, muy hermoso. Estoy muy feliz por haber tenido la oportunidad de formar parte, me encantó", expresó Silvina con la emoción a flor de piel tras concluir las jornadas oficiales.

Pero la agenda no terminó allí. Tras el cierre del festival principal, Fredes fue protagonista de una "réplica" del evento realizada en un escenario de prestigio institucional: el Centro Nacional de las Artes (CENART). En este espacio, la bailarina exploró otras facetas de su versatilidad artística, enseñando géneros innovadores como la bachata árabe, una disciplina que fusiona la cadencia caribeña con la técnica del vientre, demostrando que la danza es un lenguaje vivo en constante evolución.

Para cualquier profesional de las danzas árabes, el contacto con las fuentes originales es vital. En esta gira, Silvina Fredes tuvo la oportunidad de trabajar a la par de figuras icónicas de la disciplina.

image

"He tenido el privilegio de compartir con maestros de todo el mundo, como el maestro Hassan, que es una eminencia de Egipto. También hubo maestros de Colombia, Estados Unidos y México. Me ha parecido todo maravilloso, estoy muy, pero muy feliz", aseguró la bailarina.

Una inmersión en la historia mexicana

Más allá de los escenarios y los salones de ensayo, Silvina Fredes aprovechó su estancia para nutrirse de la riquísima historia de México. La sanjuanina realizó un recorrido antropológico y espiritual que la llevó a los rincones más emblemáticos del país.

SILVINA

Su itinerario incluyó la majestuosidad de las Pirámides de Teotihuacán, donde conectó con el pasado prehispánico, y el Museo de Antropología, uno de los más importantes del mundo. El arte plástico también estuvo presente en su visita a la Casa Azul de la familia de Frida Kahlo en Coyoacán, un sitio de peregrinación para cualquier artista.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 17.56.03

La fe y la naturaleza también formaron parte de su viaje, con visitas a la Basílica de Guadalupe y un paseo por el Jardín Botánico de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), donde la biodiversidad mexicana le ofreció un marco de paz tras la intensidad del festival.

La rotonda en Ruta 20 y Gorriti tiene como meta terminar con los graves accidentes de tránsito que se dan en ese rincón de Santa Lucía,
Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia
Un joven lucha por su vida tras ser atropellado por un colectivo en Rivadavia

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos
Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

Ahora, el alerta por tormentas rige para todo San Juan.
San Juan y ¿un domingo pasado por agua?: mirá cómo estará el tiempo

Imagen ilustrativa. 
Un sanjuanino que abusó de sus tres hijos iba a empezar a ser juzgado y desapareció

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20
Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

