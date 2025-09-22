lunes 22 de septiembre 2025

El futuro del Túnel de Zonda: Orrego habló con Catalán de resucitarlo, con una premisa

Marcelo Orrego dio detalles sobre lo que habló con el ministro del Interior Lisandro Catalán, quien visitó San Juan el viernes último.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego y Lisandro Catalán la semana pasada en la visita del funcionario nacional a San Juan. En la foto, en el complejo Casa Activa de Chimbas.

Marcelo Orrego y Lisandro Catalán la semana pasada en la visita del funcionario nacional a San Juan. En la foto, en el complejo Casa Activa de Chimbas. 

El túnel de Zonda avanzó con accesos durante el 2023 y obras anexas pero hoy está paralizado.

El túnel de Zonda avanzó con accesos durante el 2023 y obras anexas pero hoy está paralizado.

El Túnel de Zonda es una obra estratégica para el turismo, la conexión vial y para el desarrollo de servicios en San Juan, pero su construcción quedó paralizada desde fines de 2023 y Marcelo Orrego busca destrabarla ante Nación. Por eso la visita del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, el viernes pasado, sirvió para poner en el tapete la necesidad de revivir esta obra.

Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina
Túnel de Zonda: un mail de Nación abrió esperanzas para retomar la megaobra sanjuanina
La visita del ministro Catalán a San Juan incluyó una reunión de trabajo con el gobernador y su gabinete, donde se abordaron diversas obras de importancia para la provincia. Aunque se trataron varios proyectos, como el destino del programa Casa Activa en Chimbas y Pocito, el gobernador puso especial énfasis en la relevancia estratégica del Túnel de Zonda, pero con la premisa de poder concretar un tramo del Acueducto Gran Tulum que pasa, según el proyecto original, por la perforación planificada en las Sierras de Marquesado.

image
El túnel de Zonda avanzó con accesos durante el 2023 y obras anexas pero hoy está paralizado.

El túnel de Zonda avanzó con accesos durante el 2023 y obras anexas pero hoy está paralizado.

En rueda de prensa este lunes durante su visita a Sarmiento, el mandatario provincial subrayó que el valor del proyecto trasciende la propia estructura del túnel. “Lo más importante más que el túnel, es el acueducto”, afirmó Orrego, destacando que esta obra complementaria es fundamental para ampliar el acceso al agua potable.

Según explicó el gobernador, el acueducto asociado al túnel tiene el potencial de beneficiar a "un millón de personas más", garantizando un servicio esencial para una gran parte de la población sanjuanina. Este punto fue uno de los temas específicos tratados en las conversaciones con el ministro Catalán, confirmó.

Orrego reiteró la buena disposición de su gestión para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional en la defensa de las políticas y obras que llegan a San Juan. “Cuando tenga una oportunidad de hablar de temas que tengan que ver con defender todas las políticas y las obras que lleguen a San Juan, nos va a encontrar siempre bien predispuestos“, destacó.

La visita de Catalán incluyó un recorrido por las instalaciones del programa "Casa Activa", un espacio destinado a albergar a casi 200 jóvenes en situación de vulnerabilidad, que se espera esté operativo en aproximadamente un mes y medio. Sin embargo, la discusión sobre el Túnel de Zonda fue una de las prioridades de infraestructura a largo plazo para el futuro de la provincia.

image

Nutrida agenda, de Bariloche a Buenos Aires

En rueda de prensa Orrego también detalló una agenda cargada de actividades tanto a nivel provincial como nacional para los próximos días.

Su itinerario inmediato incluye un recorrido por varios departamentos de la provincia. Específicamente, esta semana tiene previsto visitar Sarmiento, Valle Fértil y Calingasta.

Posteriormente, se trasladará fuera de San Juan. Prevé participar, según contó, en una conferencia en San Carlos de Bariloche, donde se reunirá con otros gobernadores.

Finalmente, viajará a Buenos Aires para asistir a la Feria Internacional de Turismo. En este importante evento, la provincia tendrá una presencia destacada con un stand propio para promover sus atractivos. “San Juan va a estar presente para ofrecer la cantidad enorme que tenemos de productos turísticos”, aseguró el mandatario.

Los sanjuaninos celebran, pero ajustando el bolsillo: las estrategias con las que se topan organizadores y salones de eventos

