lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

El campo y algunos gobernadores pidieron que las retenciones se eliminen para siempre

Los representantes de la Mesa de Enlace, la gremial de la patronal campera, se reunieron con funcionarios oficiales pidiendo el fin de las retenciones. Al reclamo se sumaron gobernadores de la zona núcleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La decisión del gobierno nacional de eliminar las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre ha generado una controversia inmediata en las provincias agroexportadoras y el sector productivo. Si bien la medida fue reconocida como una noticia positiva y un reclamo de años, tanto dirigentes rurales como gobernadores provinciales manifestaron su descontento por la temporalidad de la acción, considerándola insuficiente y carente de previsibilidad.

Lee además
El Gobierno confirmó este lunes la baja de retenciones con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Reacciones

"Desesperados, rifan todo", la respuesta de la oposición a la baja de retenciones temporal del Gobierno
San Juan ya cuenta con retenciones cero en sus principales productos exportables, pero la quita a los granos anunciada ahora tendra impacto indirecto. 
Política nacional

La medida de alto impacto de retenciones cero al campo, ¿cómo repercute en San Juan?

El Ejecutivo planea hacerse de unos U$S7000 millones en medio de las turbulencias cambiarias y con vistas a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El Campo: "Lo transitorio no da respuesta"

Las cuatro entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, FAA y Coninagro) se reunieron con funcionarios del gobierno, incluyendo al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, tras el anuncio de las "retenciones cero". El titular de la SRA, Nicolás Pino, confirmó que en el encuentro se les puso al tanto de la decisión, la cual se había definido en horas de la madrugada. Además de los granos, la medida se extiende a la carne bovina y el pollo.

A pesar de reconocer que es la primera vez que un Gobierno decide bajar impuestos en un momento difícil, la propuesta unánime de los dirigentes fue la necesidad de que las medidas sean permanentes. Andrea Sarnari, de la Federación Agraria, señaló que “lo transitorio para el sector sigue sin dar respuesta a la previsibilidad necesaria para desarrollarnos y para invertir”.

Nicolás Pino cruzó mensajes con el presidente Javier Milei, solicitándole que la medida se decida de manera permanente, a lo que el mandatario respondió que espera que la baja de impuestos pueda ocurrir lo más rápido posible. El titular de la CRA, Carlos Castignani, reconoció estar sorprendido por la decisión, aunque admitió que “Quizás los motivos que han llevado a tomar esta medida sean otros”.

Gobernadores tachan la medida de "electoralista"

La crítica más dura provino de la región centro, donde gobernadores y vicegobernadores coincidieron en que la fecha de vencimiento de la medida genera incertidumbre en el sector.

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro insistió en que la eliminación de las retenciones debe hacerse “por convicción”, implementando políticas que beneficien genuinamente a los productores. Argumentó que la medida no debe responder a fines electorales, ni a la necesidad de sostener el tipo de cambio o financiar la fuga de capitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1970102227504136327&partner=&hide_thread=false

Su vicegobernadora, Gisela Scaglia, se sumó a los cuestionamientos, calificando la decisión de “insuficiente” y “electoralista”. Scaglia comparó la medida con un “plan platita con el campo”, y expresó: “Nos duele la falta de previsibilidad”.

En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora advirtió que la medida no debe ser una “especulación financiera o electoral”. Llaryora reafirmó que el campo es crucial para el desarrollo bajo la premisa “es con el campo, no contra el campo”. El mandatario cordobés reclamó un plan productivo integral que impulse la inversión, el empleo y dinamice las economías regionales de forma sostenida.

En resumen, los mandatarios provinciales expresaron su preocupación por la falta de un plan estratégico que trascienda la coyuntura electoral, mientras que el sector agropecuario exige la permanencia de la medida para garantizar la estabilidad necesaria para invertir.

Seguí leyendo

El Gobierno también extendió la quita temporal de retenciones a las carnes bovinas y avícolas

Cuál sería el costo fiscal de suspender retenciones al agro y a la carne

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Presuntas coimas: Spagnuolo designó defensor oficial, y el fiscal investiga corrupción pública

El futuro del Túnel de Zonda: Orrego habló con Catalán de resucitarlo, con una premisa

En carrera para ser juez en San Juan: la lista completa de 42 abogados inscriptos, algunos famosos

El mensaje del gobierno de Estados Unidos: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina"

Para aumentar la oferta de dólares, el Gobierno anunció que no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura debe entrevistar a los anotados para ser juez en San Juan. 
Concurso

En carrera para ser juez en San Juan: la lista completa de 42 abogados inscriptos, algunos famosos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
De musculosa, el actual presidente de la Mutual, Diego Pringles.
Panorama crítico

La Mutual Judicial, en rojo: un juicio laboral la tiene en jaque y subastó una oficina céntrica

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país
El oficial

El Zonda vuelve a rugir: tras 6 años, reabre uno de los circuitos más emblemáticos del país