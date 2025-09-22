El gobierno anunció aumentos para los trabajadores del Garrahan

En un movimiento estratégico que se produce en medio del debate por el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica y de residentes, las autoridades del Gobierno anunciaron un aumento salarial para el personal del Hospital Garrahan.

La novedad llega pocos días después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la ley que declara la emergencia pediátrica.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cúpula del centro pediátrico confirmó que, a partir de septiembre, se otorgará un “complemento mensual” que varía según la función:

El personal asistencial (profesionales de la salud) percibirá un complemento de $ 450.000.

La planta administrativa en relación de dependencia recibirá un complemento de $ 350.000.

La gestión eficiente como argumento

Las autoridades del Garrahan justificaron la medida afirmando que el incremento es posible gracias a un “proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa”. Señalaron haber logrado sanear las cuentas del hospital y reducir gastos innecesarios para asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: los equipos de salud y la atención a los pacientes.

En este contexto, las autoridades reforzaron su postura sobre el estado del centro médico, remarcando categóricamente: “El Hospital Garrahan no está en emergencia”.

Según el comunicado, estos logros son el resultado de una gestión transparente que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en capital humano, a pesar de los “constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses”.

El camino, según las autoridades, es “seguir profundizando la administración responsable y eficiente”, lo cual permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura. Los cambios implementados en el Consejo de Administración responderían al objetivo de consolidar un liderazgo capaz de sostener una gestión transparente y llevar adelante decisiones difíciles.

La postura del ministro de Salud

El ministro de Salud nacional, Mario Lugones, respaldó la medida y enfatizó que el aumento se produce gracias a una “gestión eficiente”.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el titular de la cartera sanitaria afirmó que “la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

Lugones sostuvo que durante décadas los profesionales de la salud estuvieron mal remunerados y que esta medida comienza a revertir esa injusticia, buscando que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos. El objetivo, concluyó el ministro, es “terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos” para que los recursos vuelvan a las instituciones, los profesionales y los pacientes, que es “donde siempre debieron estar”.

Cabe destacar que el anuncio se produce días después de que los médicos del Garrahan lanzaran un plan de lucha por sus reclamos.