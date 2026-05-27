miércoles 27 de mayo 2026
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EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental

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El equipo de Eduardo Coudet enfrentará este miércoles al conjunto boliviano en el Monumental. Después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario buscará recuperarse y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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River Plate llega a este compromiso golpeado desde lo anímico tras la dura caída del último fin de semana, pero con un panorama favorable en el plano internacional. El conjunto de Núñez lidera el Grupo H y le alcanzará con un empate frente a Blooming para avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Incluso una derrota podría depositarlo en la próxima ronda, siempre y cuando Carabobo no venza a Bragantino en el otro partido de la zona.

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12' ¡GOL DE RIVER! Gran salida de Martínez Quarta para Maxi Salas,que define débil pero, ante una floja respuesta del arquero Almada, abre el marcador.

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9' Chilena de Martínez Quarta que pasó cerca.

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5' Córner de Meza, cabezazo de Martínez Quarta y tapa el arquero Almada.

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0' Vuelven los equipos y arranca el segundo tiempo en el Monumental.

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45' Se juegan 2 minutos más.

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37' Remate de Lucas Silva que saca Almada al córner. De lo mejor de River el pibe con la camiseta 44.

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29' Lentamente Blooming se acomoda en cancha ante cierta pasividad de River.

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23' Pausa de hidratación en el Monumental.

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21' Gran centro de Meza desde la derecha y cabezazo potente de Salas, pero el arquero Almada vuela y la manda al córner.

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19' Remate de Fausto Vera que se desvía en un jugador de Blooming y se va al córner.

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15' River junta pases y genera peligro pero no puede doblegar al seguro arquero Gustavo Almada.

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11' ¡AL PALO! El penal ejecutado por Maxi Salas, cruzado, se estrelló en el caño izquierdo de Almada.

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9'PT ¡PENAL PARA RIVER! Enoumba lo bajó a Galván en el área y el árbitro peruano Pérez Gutiérrez no dudó.

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0'PT Comenzó el partido: ya juegan River y Blooming en el Monumental.

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Colidio, baja de último momento en River para enfrentar a Blooming

El delantero, que se perfilaba como titular, finalmente quedó afuera de la lista por una sobrecarga muscular que arrastraba de la final con Belgrano.

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El árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia será Roberto Pérez Gutiérrez.

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La probable formación de Blooming

Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

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La probable formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Las bajas de Coudet

Sebastián Driussi y Matías Viña están descartados, mientras que Montiel, Acuña, Aníbal Moreno y Quintero llegan entre algodones.

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El panorama del Grupo H

River lidera su zona y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Cómo llega River

El Millonario viene de sufrir un duro golpe tras perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano y buscará recuperarse rápidamente ante su gente.

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Hora y TV del partido

River y Blooming jugarán desde las 21.30 en el Monumental, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium.

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