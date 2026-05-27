en vivo Minuto a minuto EN VIVO: River le gana 1-0 a Blooming con gol de Maxi Salas en el Monumental

El equipo de Eduardo Coudet enfrentará este miércoles al conjunto boliviano en el Monumental. Después de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, el Millonario buscará recuperarse y asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

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