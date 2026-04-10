Piden 12 años de cárcel para dos jóvenes reincidentes que asaltaron con una punta a un chofer de DiDi

Dos presuntos asaltantes pueden recibir una pena de 12 años de cárcel por emboscar a un chofer de DiDi y asaltarlo con un cuchillo en Concepción, en febrero pasado. Ambos son juzgados en los tribunales de Flagrancia y la fiscal del caso pidió esa dura condena tomando en cuenta la violencia empleada y los antecedentes penales que registran.

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“Este caso impone una respuesta penal severa, proporcionada y protectora de la sociedad”, dijo la fiscal Yanina Galante a la hora de alegar y fundamentar el pedido de pena contra José Hernán Flores, de 29 años, y Matías Ezequiel Quevedo , de 26. Ambos son juzgados por el delito de robo agravado por el uso de arma, por un hecho ocurrido el 23 de febrero pasado en el interior del barrio General Acha, en Capital. El veredicto del juez Carlos Lima , quien preside el debate, se conocerá el lunes o martes próximo.

image Esta es el arma de fabricación casera que llevaban.

La maniobra delictiva que le atribuyen a Flores y Quevedo fue la de una emboscada. A través de la aplicación DiDi solicitaron un viaje y, cuando el conductor llegó a la zona de calles Arnobio Sánchez y Correa, lo abordaron de manera sorpresiva. Según la investigación, uno de ellos le apoyó un cuchillo de fabricación casera en el cuello, mientras el otro le quitó el teléfono celular, que constituía su herramienta de trabajo. La víctima quedó paralizada por el miedo ante la amenaza concreta de sufrir una puñalada y sin saber si también le quitarían el vehículo.

image La fiscal Yanina Galante, de la UFI de Flagrancia.

Tras el asalto, ambos huyeron a pie e intentaron esconderse en el interior del Club Árbol Verde. La rápida intervención policial permitió ubicarlos a pocos metros del lugar del hecho. A Quevedo lo encontraron oculto en un sector de la cancha con pertenencias de la víctima, mientras que a Flores lo detuvieron en las inmediaciones de su domicilio, luego de que arrojara el arma durante la huida.

La semana pasada comenzó el juicio en Flagrancia y, durante sus alegatos, la fiscal Yanina Galante afirmó que existen pruebas suficientes para acreditar la autoría de ambos imputados en el violento asalto. Sostuvo que actuaron de manera coordinada, con división de roles, y que el hecho no corresponde a un arrebato menor, ya que se trató de un robo ejecutado con un arma blanca en una zona vital, con un riesgo extremo para la víctima.

image La decisión final estará en manos del juez Carlos Lima.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva para los dos acusados. Fundamentó el pedido en la gravedad del episodio, el nivel de intimidación ejercido y los múltiples antecedentes condenatorios que registran por delitos contra la propiedad. Según remarcó, no se trata de un hecho aislado y describió a los imputados como personas con reiteradas conductas delictivas, lo que —a su criterio— exige una respuesta penal firme.