Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país: cuántas hay en San Juan y quién las compró

Después de varios meses de negociaciones, este miércoles se confirmó la venta del negocio de combustibles de Shell en Argentina. El comprador será el fondo suizo Mercuria Energy Group , uno de los principales operadores independientes de energía y materias primas del mundo.

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La operación involucra todos los activos de downstream que estaban en manos de Raízen, el joint venture integrado en partes iguales por la petrolera anglo-holandesa Shell y el conglomerado brasileño Cosan. El acuerdo incluye la red de 894 estaciones de servicio de la marca en el país, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y terminales de combustibles ubicadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Según informó Raízen a la Bolsa de Brasil, el valor económico estimado de la transacción asciende a USD 1.420 millones, sujeto a los ajustes habituales de este tipo de operaciones.

La venta no afecta la actividad de producción petrolera de Shell en Argentina. La compañía ya había separado hace años sus operaciones locales, manteniendo bajo su control el negocio de exploración y producción de hidrocarburos, especialmente en Vaca Muerta, mientras que la comercialización de combustibles quedó en manos de Raízen.

"Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio", aseguró Brian Falik, director global de inversiones del grupo suizo.

Desde la compañía destacaron además que Argentina representa un mercado energético con fuertes perspectivas de crecimiento y aseguraron que continuarán invirtiendo en el desarrollo de la operación local.

Qué es Mercuria

Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, Mercuria opera en más de 50 países y factura más de USD 140.000 millones al año.

La empresa participa en toda la cadena energética global, incluyendo petróleo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado, electricidad, energías renovables y metales.

En América Latina posee operaciones en México, Panamá, Argentina y otros países de la región. Además, mantiene presencia en el mercado local a través de Phoenix Global Resources, donde comparte participación con Integra Capital, el grupo inversor liderado por José Luis Manzano.

Fuentes del sector energético señalaron que el ex ministro del Interior habría tenido un rol clave como nexo entre las partes para concretar la operación.

Qué pasa con las estaciones Shell en San Juan

La venta también impactará en San Juan, donde la marca Shell posee ocho estaciones de servicio distribuidas en distintos departamentos de la provincia.

Entre ellas se encuentra una estación ubicada en Caucete y otra sobre Ruta Nacional 40, entre calles 9 y 10, perteneciente a Raúl Fernández.

Además, el Grupo Sabesa opera cuatro bocas de expendio bajo la bandera Shell: una sobre calle Mendoza junto al estadio Hilario Sánchez, otra en la Estación del Sol sobre calle Central y lateral de Circunvalación, una frente al Parque de Rawson y otra en Avenida Libertador y Circunvalación, del lado de Santa Lucía.

La red se completa con la estación de Sánchez Huerta, ubicada en la intersección de Avenida Libertador y Rawson, y otra situada sobre calle Mendoza, en Chimbas, unas cuadras antes de la plaza departamental.

Si bien el cambio de manos no implicará modificaciones inmediatas para los consumidores, todas estas estaciones pasarán a formar parte del negocio adquirido por Mercuria una vez que la operación reciba las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Cuándo se concretará la operación

Desde Raízen indicaron que el cierre definitivo de la transacción está previsto para el actual año fiscal y dependerá de la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Hasta entonces, la red de estaciones continuará operando con normalidad bajo la marca Shell, mientras avanza uno de los movimientos empresariales más importantes del mercado energético argentino en los últimos años.