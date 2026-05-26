Con una bandera de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez visitó la Difunta Correa

El defensor central sanjuanino Francisco Álvarez volvió a su tierra natal y aprovechó el fin de semana para reencontrarse con sus raíces futboleras y espirituales. El actual jugador de Argentinos Juniors, donde atraviesa un gran presente y se convirtió en una de las figuras del equipo, dijo presente el pasado sábado en el estadio Hilario Sánchez para alentar a San Martín de San Juan en el duelo ante Deportivo Maipú.

Álvarez, surgido de las inferiores del Verdinegro y muy querido por los hinchas sanjuaninos, se mostró cercano a la gente y vivió el partido como un simpatizante más. El defensor nunca ocultó su cariño por San Martín, club donde debutó profesionalmente antes de dar el salto al fútbol grande argentino.

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Tras su paso por Concepción, el futbolista emprendió otro recorrido cargado de emoción y simbolismo: visitó el santuario de Difunta Correa. Allí se lo pudo ver con una bandera de Argentinos Juniors, institución en la que hoy se destaca y donde se ganó el reconocimiento de los hinchas por sus actuaciones en la Liga Profesional.

El central rawsino atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como pieza importante del “Bicho” de La Paternal, viene siendo protagonista en la defensa del conjunto porteño y hasta despertó elogios por su rendimiento durante la última temporada.