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Protesta

Un premio Nobel argentino ayuna en Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Milei

El dirigente de 94 años piensa mantener la medida hasta el martes 9 de junio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común, comenzó hoy una protesta en Plaza de Mayo, que finalizará el próximo martes, en contra el Gobierno de Javier Milei, bajo la consigna “Ayuno y oración para despertar las conciencias".

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"El pueblo esta en un estado de indefención total, la única forma de revertir esto es unirnos, no para la violencia, sino para la rebelión de conciencias para que comenzemos a pensar y actuar. Va a cambiar esto cuando el pueblo se ponga de pie y diga basta", sostuvo Pérez esquivel al tomar el micrófono en la plaza frente a Casa Rosada.

Y agregó: "Estos dias de ayuno y oración son para despertar esta conciencia, les pido que sean multiplicadores a otros sectores, porque tiene que ir creciendo la presencia del pueblo en cada lugar".

De la protesta participó también, guitarra en mano, el músico "Peteco" Carabajal, quien entonó unas canciones ante los presentes.

Esta acción "pública y comunitaria" se replicó también en distintas plazas centrales del interior país, donde se reunieron a organizaciones ecuménicas, sociales y de derechos humanos con el fin de reflexionar y debatir "frente al crecimiento del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social", indicaron mediante un comunicado.

Durante esta semana se realizarán distintos encuentros con diversos sectores sociales, habrá una agenda de actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria para "construir paz con justicia social y justicia ambiental".

“Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”, concluyeron desde la organización.__IP__

Meses atrás, en la víspera de los 50 años del Golpe de Estado, Pérez Esquivel instó a "recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye".

En otras declaraciones públicas que hizo durante este año, el Premio Nobel volvió a arremeter contra Milei, a quien definió como “un sirviente del imperio norteamericano”, y sostuvo que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

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