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Despedida a un grande: qué dijo el gobierno de Javier Milei sobre la muerte de Luis Brandoni

Lo hizo a través de la Secretaría de Cultura, en el cual también extendieron sus condolencias a familiares y seres queridos.

Por Agencia NA
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El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Cultura comandada por Leonardo Cifelli, despidió al actor Luis Brandoni quien falleció hoy a los 86 años: "Fue una figura indiscutida de la escena argentina”.

A través de un comunicado, saludaron a sus familiares y seres queridos y les transmitieron su "profundo pesar” ante esa situación por la que están atravesando.

“Tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorga este organismo, en agradecimiento a una trayectoria que marcó generaciones y dejó una huella indeleble en el teatro, el cine y la televisión de nuestro país”, expresaron.

El actor Luis Brandoni se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el pasado 11 de abril, luego de sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural.

Su fallecimiento se conoció durante la madrugada de hoy y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que despedirá sus restos, desde este mediodía, en el Salón Montevideo del edificio de la calle Perú.

“Brandoni fue mucho más que un actor extraordinario: fue un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina, y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas, artistas y futuras generaciones”, concluyó Cifelli desde la Secretaría de Cultura.

FUENTE: Agencia NA

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