Los 24 personajes del '24 en San Juan

Raúl Antuña

El DT que llevó a Primera a San Martín de San Juan. Fue el único que consiguió el ascenso como jugador y como entrenador. Representó a un cuerpo técnico con ADN 100% verdinegro. Luego de la hazaña en el Gigante de Alberdi le toca el desafío de afrontar el campeonato en Primera y la Copa Argentina.

Sonia Delgado

En octubre fue nombrada Directora Ejecutiva de Challenger Gold. La abogada sanjuanina es la única del país en liderar una minera y accedió a un cargo directivo multinacional al que pocas mujeres en el mundo acceden. Ahora debe poner en marcha el proyecto de oro Hualilán.

Claudio “Chiqui” Tapia

Tras liderar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el Mundial Qatar, consiguió ser reelecto. Pese a que el Gobierno había considerado inválida la asamblea convocada en octubre, la entidad logró sesionar y aprobar un nuevo mandato para su titular hasta 2028. Además, posicionó a la federación como la dueña de más sponsors activos en el mundo.

Marcelo Orrego

Transitó su primer año como gobernador de los sanjuaninos rompiendo con 20 años de poderío peronista en la provincia. Encaró una gestión austera desde el primer día y afirmó sus ejes en Aprender, Trabajar y Producir. Fue el primero en el país en reimpulsar la obra pública y planteó una cuidada estrategia de relacionamiento con la Nación. Conserva una fuerte imagen positiva como dirigente.

Agustín Bugallo

El barrealino tuvo una segunda cita en los juegos olímpicos en hockey sobre césped con Los Leones, quedando a un paso de la semifinal, cayendo 3 a 2 con Alemania, jugó la Pro Leage masculina con el club Mitre, uno de los jugadores más destacados de este exitoso equipo bonaerense campeón del Súper 8.

Bruno Lima

Como experimentado olímpico, tras su paso por Río de Janeiro, Brasil, 2016; Tokio, Japón, 2020; también fue seleccionado en París, Francia, 2024 en vóley indoor. Había llegado como uno de los cuatro voleibolistas sanjuaninos que ganaron medalla de bronce en Tokio 2020; y goza del récord de tres participaciones olímpicas consecutivas.

Matías Sánchez

Volvió por segunda vez este año a ser olímpico en París, luego de dejar su huella por Tokio 2020 en vóley indoor. También fue uno de los cuatro sanjuaninos que ganaron bronce en Japón. El ex Obras es una de las figuras de la Selección Argentina.

Gonzalo “Chalo” Molina

El ciclista de BMX cumplió otra vez el sueño de los Olímpicos en Tokio. La presencia del rawsino en agosto, durante la primera jornada de competencia de bicicross en París 2024, lo convirtió en el piloto argentino con más participaciones en Juegos Olímpicos en este deporte.

Alejandra Leonardo

La albardonera que milita desde niña en el radicalismo, se convirtió en la primera presidenta en la historia de la Unión Cívica Radical de San Juan, fuerza socia del orreguismo. El año pasado vivió una situación inédita al tener que elegir entre ser legisladora nacional por ser suplente, por dos años que le restaban a Susana Laciar; o legisladora provincial, por cuatro años en San Juan. Por una decisión partidaria, eligió la banca local.

José Peluc

Si bien no nació en La Libertad Avanza, se convirtió en el referente por excelencia de los mileístas en San Juan, armador político y cara visible del proyecto de Javier y Karina Milei. Como diputado nacional mantiene un alto perfil político en el Congreso Nacional. Preside la Junta Promotora de LLA local, que tendrá fuerte peso en la propuesta electoral del oficialismo para las legislativas 2025.

Roberto Vivas y Jorge Mora

Dos ingenieros civiles egresados de la UNSJ que crearon un producto que revolucionará el mercado de la construcción. Se trata de Liganus, un producto que pretende reemplazar al asfalto, consistente en un material artificial cuyos componentes son derivados del petróleo, pero que no necesitan extraerse de los pozos petroleros convencionales. Ya hay convenios firmados con universidades de Estados Unidos para realizar las pruebas definitivas.

Rómulo Cámpora

El famoso cura sanjuanino cumplió en julio 30 años de sacerdocio. Fue un prodigio, ingresó al seminario cuando tenía sólo 12 años, después de oír unas campanas, y arrancó temprano su misión religiosa. Su particular impronta y tarea al lado de la comunidad lo ha llevado a ser uno de los sacerdotes más queridos de San Juan. Ahora da servicio en Media Agua, tras pasar por Los Berros, el icónico templo de Jáchal, Rodeo, Santa Lucía y la Catedral.

Doris García

La sanjuanina que se las ingenió para no perder a su marido con problemas de memoria. La imagen del brazo de Oscar Necchi, su esposo de 77 años que sufre Alzheimer, se hizo viral este año, mostrando un particular tatuaje en el brazo que muestra el nombre de la mujer y su número de teléfono. "Para mí es una seguridad saber que, si se va, quien lo vea me a poder avisar. Y me gusta que se conozca la idea para que otras personas puedan copiarla", contó Doris.

Nahir Carrión

La artista drag sanjuanina que tras 8 años de escenario se coronó en la casa que la vio surgir. En noviembre, tras competir con artistas de todo el país, la sanjuanina logró quedarse con la corona de la Batalla Nacional Drag. Los primeros pasos en la escena se dieron cuando tenía 18 años, con shows y espectáculos de Rapsodia que comenzaron a cautivarla cada vez más y convirtiéndola en una de las performers más completas del mundo drag del país.

Pablo Pastor

Considerado "el cráneo" de la Fiesta Nacional del Sol. Todo comenzó con un mapping, realizado en 2013. Para él significó un desafío tan gigante como esa animación. Desde allí, formó parte de todas las ediciones de la fiesta mayor de los sanjuaninos. En 2017 fue designado como productor general del evento, cargo que volvió a ocupar en la edición de este año, en la que se lució con un formato totalmente remozado.

Juliana Pallaro

La ex conductora de tv sanjuanina triunfa con un cambio rotundo en San Luis, donde ahora vive y brilla como artista plástica. Este año despegó en su carrera como pintora y llegó a Buenos Aires con sus obras, recorrió galerías, conoció gente del mundo artístico y se hizo un nombre propio en la industria, cerrando un 2024 de crecimiento a una velocidad meteórica. Planea un 2025 de expansión con su arte abstracto y cuadros que crea de manera personalizada.

Tobías Martínez

Debutó en el Turismo Carretera (TC) el 25 de febrero de 2024 en la primera fecha de la temporada en el autódromo de El Calafate. El piloto sanjuanino ganó la carrera con el Torino NG, convirtiéndose en el primer debutante en hacerlo con un modelo de nueva generación. Lo hizo con uno de los autos modernos y, además, es uno de los pocos pilotos que en su debut en la máxima, consiguieron llegar a lo más alto del podio.

Jorge Puga Mostazo

Con su mensaje de resiliencia, el periodista y coach ontológico se volcó a dar charlas motivacionales en las que intenta ayudar a otras personas que, como él, enfrentan al cáncer. Se considera un alumno de esa enfermedad y de su dura experiencia sacó sapiencias para contarles a los que más lo necesitan. El también guionista y museólogo sanjuanino planteó este año como un renacer, volcado a guiar en la valoración de la vida con entusiasmo y estrategias para afrontar los trances.

María Muñoz

La santaluceña fue elegida como la primera emprendedora de la FSN que se estrenó en la edición de este año del evento. Su emprendimiento de aprovechamiento de residuos textiles con el que produce un paño que es utilizado en las empresas metalúrgicas, talleres y pinturerías del automotor. También elabora prendas de vestir, almohadones y colchones para mascotas. La mujer de 60 años creció en el campo, fue enfermera en la Guerra de Malvinas y bibliotecaria.

María Victoria del Carril

Fue convocada en octubre a Las Leonas, la Selección Argentina de Hockey Sobre Césped, convirtiéndose en la primera sanjuanina en llegar al prestigioso equipo después de 20 años. Dueña de un apellido simbólico en el hockey, sobrina de Cecilia, quien es considerada la mejor jugadora que dio San Juan, María Victoria fue elegida en octubre de este año cosecha de un largo esfuerzo, ya que desde 2001 venía siendo parte del proceso de Las Leoncitas.

Martín Guevara

Se potenció este año como el alma de las fiestas gauchas, en las que es mucho más que el animador Hace 18 años que se dedica a esta pasión y hasta fue representante de la delegación de San Juan en Cosquín. Gracias a esta tarea recorrió todo el país y la mayoría de los festivales en San Juan como la conducción de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa.

Lourdes Arrieta

Es sanjuanina pero fue electa diputada nacional por La Libertad Avanza de Mendoza, donde se instaló hace varios años e incluso presidió el partido libertario. Con su excéntrica personalidad, la joven fue noticia nacional varias veces durante 2024. Renunció al bloque del oficialismo en Diputados, tras el escándalo por la visita de legisladores libertarios a genocidas presos, y una feroz pelea interna. Creo su propia bancada a la que llamó "Las fuerzas del Cielo".