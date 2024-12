Juliana Pallaro, la sanjuanina imparable

Fue un raid de sensaciones intensas. "Este año fue verdaderamente especial en mí. Cerrando el 2023, tuve el honor de presentar mi serie 'Ensayos de algún Borges' en Cine Teatro San Luis, una serie muy intimista y profunda que actualmente está expuesta en el Hotel Termas de Pismanta, en San Juan. Este logro fue posible gracias a Hugo Díaz, Jorge Teixidor y Eduardo Jaime, quienes confiaron en mi trabajo y me brindaron esta enriquecedora oportunidad", recuerda.

Desde ahí no paró como invitada a varios eventos donde no solo expuso sino que vendió sus obras. "En 2024, trabajé en una nueva serie titulada 'Cápsulas', presentada en Casa Mollo, un espacio único en San Luis, gracias a la invitación de Gerardo Masnann. Esta serie, cargada de gratitud, marcó un hito en mi trayectoria al llevarme a participar en la Noche de los Museos en Buenos Aires, en Zero 718 Gallery gracias a Lucia Ocerin, la mejor galerista que me podría haber tocado. Ella y todo su equipo donde expuse junto con 'Fragmentos del Vacío'.

Uno de los trabajos de esta serie fue galardonado por @Art.aca, una consultora de arte, lo que le permitió compartir espacio con talentosos artistas como Estela Lagorio, Stan Christensen y Julio Ibarra, en un contexto lleno de nuevos lenguajes y conexiones significativas.

Además, formó parte del Salón de Arte de San Luis, "un espacio que me inspira profundamente a dialogar y crecer junto a la comunidad artística local".

Hace pocos días, participó en la segunda edición anual del Recorrido de las Artes, "una iniciativa maravillosa donde los espacios creativos de los artistas se abren al público por una noche inolvidable. Si aún no lo han vivido, ¡agéndenlo para el próximo año!", dice en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

"Cada una de estas experiencias no solo fue una oportunidad para compartir mi visión, sino también para seguir creciendo y aprendiendo en este camino tan apasionante", se alegra Juliana.

El arte que hace pasó de cuadros a otras expresiones pero ella tiene gustos definidos. "Aunque admiro y valoro otras formas de expresión artística, mi corazón sigue perteneciendo a la pintura. Es el medio con el que me siento más conectada y donde encuentro la mayor libertad para expresar mis ideas y emociones. La pintura es un lenguaje infinito, y siento que todavía tengo mucho por explorar dentro de este universo. Es en el lienzo donde puedo plasmar mi visión de una manera honesta y auténtica, y eso es lo que más disfruto hacer", cuenta.

Juliana ha conseguido hacerse conocida también en el mercado del arte. "Las ventas de mis obras suelen surgir tanto de exposiciones como de contactos directos que se interesan en mi trabajo. Trabajo mucho por encargo, siempre estoy abierta a propuestas que respeten mi proceso creativo", cuenta sobre cómo maneja su placer como un trabajo. "La rentabilidad en el arte es un camino que lleva tiempo, no es fácil, yo estoy en una ciudad en donde la gente todavía no se anima a consumir arte, pero poco a poco y con muchísimo esfuerzo , los artistas tratamos de que esto se revierta", analiza.

La vida de Juliana dio un vuelco importante en este año. "El cambio más significativo fue el nivel de confianza que adquirí en mí misma y en mi visión artística. El año pasado tenía muchas dudas y miedos; este año me animé a dejar que mi voz se escuche con más fuerza. También conocí a personas maravillosas que enriquecieron mi camino, y aprendí a priorizar lo que realmente suma a mi vida".

Ir a las muestras le permitió codearse con gente del ambiente, hacer amigos y contacto con gente influyente en este ambiente tan especial. "Tuve la suerte de cruzarme con colegas increíbles, curadores y gestores culturales que me inspiraron profundamente. También conecté con artistas emergentes que comparten la misma pasión y dedicación. Es un privilegio formar parte de una comunidad tan vibrante y generosa", valora.

En este escenario de crecimiento, Juliana piensa dedicarse al arte de forma profesional, exclusivamente y como forma de vida. "Absolutamente. El arte es mi manera de habitar el mundo y no me imagino haciendo otra cosa. Claro que implica mucho esfuerzo y disciplina, pero también es un motor de vida que me llena de propósito. Estoy trabajando para que mi arte sea mi único sustento, porque es ahí donde quiero estar".

Un 2025 de más expansión

¿Qué proyectos tiene para 2025? Ella lo resume con cierto misterio: "2025 se presenta como un año lleno de desafíos y sueños. Planeo seguir trabajando en nuevas series que profundicen en mi búsqueda estética, además de llevar mi obra a otras provincias e incluso fuera del país. Hay propuestas muy interesantes, se que va a ser un año lleno de trabajo y voy a estar preparada para eso".

En San Juan tiene sus hermanos, su madre y un montón de amigos y amigas, que lleva en el corazón. "San Juan siempre va a ser mi raíz, mi lugar de origen, y sí que extraño. Hace tiempo que no vuelvo, es un saldo pendiente", afirma sobre su tierra natal que dejó hace un par de años, siguiendo un amor que es su pareja actual. Se instaló en Juana Koslay, donde montó su taller con vista al cerro incluida.

"San Luis, por otro lado, es el lugar que elegí para construir mi presente y mi futuro. Aunque extraño mi tierra natal, aquí encontré un espacio que me impulsa a seguir creciendo", confiesa. Y remata: "¿Para siempre?¿Quien sabe? El arte me enseñó a fluir con lo que la vida ofrece".