Las raíces sanjuaninas de la diputada nacional que desafió a Javier Milei: entre radicales y peronistas

image.png De naranja, Lourdes Arrieta. Foto con los genocidas en Ezeiza.

La sanjuanina, que representa a Mendoza en la Cámara de Diputados de la Nación desde el año pasado, es nueva en el ámbito político. Comenzó en el Concejo Deliberante de Guaymallén en 2018, manejando las redes para una concejal, y después se unió al Partido Libertario en 2020, colaborando con Gastón Pescarmona. Participó del frente La Libertad Avanza en el 2023 y el éxito del León libertario la hizo ingresar como legisladora nacional. Una vez en la banca, armó el partido de Karina Milei en su provincia. Sin embargo, su salto a la popularidad se dio cuando apareció en una reunión de comisión con un patito Kwaii -adorno en forma de pato de color amarillo- en la cabeza. Su imagen se viralizó y la militancia mileísta salió a respaldarla.

image.png

Ahora está envuelta en un escándalo que enardece la interna libertaria. La diputada sanjuanina presentó una denuncia en el juzgado civil n°109 “contra Mayoraz y otros” luego de participar de una reunión del bloque llevada a cabo en el salón Blanco de la Cámara baja, donde abundaron los reproches en su contra. Los cuestionamientos, primero en boca del diputado Beltrán Benedit y luego de Mayoraz, giraron en torno a la denuncia penal que presentó Arrieta contra un grupo de compañeros de bancada quienes, según ella, estaban al tanto del tenor de la visita a Alfredo Astiz y el resto de los represores en Ezeiza y la llevaron engañada. Naturalmente, Menem y compañía están enfurecidos. El jueves definirán si es expulada o no del bloque libertario.

Poco se conoce sobre los orígenes de la novel dirigente. Nació en San Juan, donde vivió hasta que tuvo tres años. Sus padres son Tomás Arrieta y Liliana Mercado, ambos sanjuaninos. El hombre es un suboficial retirado que prestó servicio en el Regimiento de Infanteria de Montaña (RIM) 22 y que combatió en Malvinas. La diputada reivindica el pasado bélico de su padre en varias publicaciones en redes sociales y suele mencionarlo en sus discursos en el recinto. Malvinas y Cristo, pues es evangelista, son reiterados en sus breves alocuciones en la Cámara. No obstante, hay denuncias que empañan ese pasado glorioso. El exsoldado correntino, Rubén Ponce de León, que estuvo bajo las órdenes del padre de la legisladora, lo denunció por privación de alimentos durante el conflicto bélico. "Yo el 25 de mayo (de 1982) fui sacado de la primera línea por desnutrición. Este señor, Arrieta, me sacaba la comida", afirmó.

Embed - Lourdes Micaela Arrieta on Instagram: " Tras 42 años de la Gesta heroica de de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Comparto fragmento del testimonio de Cabo 1ro, Tomás Arrieta, de RI 12 Mercedes, Corrientes (combatieron en Darwin, Pradera del Ganso); mi padre. Mi eterno reconocimiento a los héroes caídos, veteranos y familiares. Dios bendiga las almas de nuestros centinelas de nuestras Islas australes. ¡Viva Malvinas! #malvinasargentinas #argentina #heroes" View this post on Instagram A post shared by Lourdes Micaela Arrieta (@lulumicart)

La familia partena no conoce ni opina sobre ese tema. Según pudo saber este diario, Tomás Arrieta -"El Tomasito" como le dicen los parientes- tiene escasa relación con la familia que quedó en San Juan. Hay un grupo de WhatsApp que tienen los primos que comparten apellido, pero no participa. "Él es militar retirado y no sabemos cuando viene, no avisa", dijeron fuentes calificadas. Incluso, "a Lourdes la conocemos de chiquita, pero perdimos contacto, ni siquiera nos enteramos cuando ganó" las elecciones. Es más, buena parte de los sanjuaninos no comparte ideología con la representante por Mendoza.

De acuerdo a las fuentes, los Arrieta era una familia humilde de Albardón. El abuelo de Lourdes trabaja en las viñas y fue haciendo dinero hasta poder comprar terrenos. "Tomasito" nunca quiso trabajar la tierra. Él mismo lo cuenta en una entrevista a un aficionado de la guerra de Malvinas en un canal de Youtube. "De chico trabajaba en las viñas. Mi papá también. Pero trabajar la tierra es un trabajo muy pesado. Un día le dije 'papá, yo quiero ser militar'". "Tenía un tío que era suboficial mayor en el RIM 22. Llegó un día para comer a casa. 'Cómo puedo hacer para ingresar', le dije. Yo te hago los papeles y voy a ser tu tutor', me contestó. A los dos meses me mandaron los pasajes para ir a la Escuela Militar Sargento Cabral" en Buenos Aires, agregó.

Actualmente, la familia paterna de la diputada sanjuanina está repartida entre Albardón y Santa Lucía. Según comentaron, el abuelo Arrieta era militante de la Unión Cívica Radical "igual que el resto de los abuelos en esa época". Hay un condimento más en la historia familiar: uno de los tíos, Ricardo, es peronista. Fue parte de la conducción de la Junta Departamental de Santa Lucía y, aparentemente, está vinculado al exgobernador Sergio Uñac. "El Ricardo es más de Evita que de Perón, no comparte las políticas de Milei", aseguraron.