El sorpresivo anuncio de Bruno Lima tras despedirse de los JJOO

En este contexto el sanjuanino Bruno Lima, opuesto del seleccionado nacional, habló con la prensa y reconoció que Argentina no alcanzó su mejor nivel, argumentando que llegaron muy cansados al torneo. "No solamente yo, sino todo el equipo luchó mucho para estar acá. Tal vez no pudimos conseguir el nivel de juego que queríamos encontrar, pero bueno, creo que dejamos todo y tenemos que estar orgullosos de eso", expresó el jugador.