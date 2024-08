Chalo Molina, a fondo: de compartir departamento con "Maligno" Torres y cumplir un sueño en París a un ¿tercer JJOO?

De antemano, el deportista oriundo de Rawson afirmó que si bien no tuvo tiempo para hacer un análisis detallado de su segunda participación olímpica, porque está disfrutando unos días de descanso y turismo con su familia que fue a apoyarlo a París, su primera sensación fue de tristeza por no conseguir el objetivo que se había planteado. Aunque también se queda con la alegría de haber sido parte de la competencia que reúne a los 24 mejores riders del mundo.

“Igual uno quiere mas y esperaba un mejor resultado", expresó. Y agregó que a principio de año se planteó, con el apoyo de su psicólogo deportivo, soñar con alcanzar lo máximo. A pesar que alcanzar ese resultado era muy difícil, es cierto que practica un deporte que depende mucho de las circunstancias del día, y los toques de carrera siempre son una variable a considerar. Y lo que podría haber incidido a favor terminó jugando en contra.

Molina detalló que no pudo explotar todo su potencial en las dos primeras carreras y que sí pudo hacerlo en la última prueba del jueves, denominada last chance, la que otorgaba las ultimas cuatro plazas clasificatorias a semifinales. Tuvo un gran arranque, yendo primero en la primer recta, pero un toque en la primer curva lo desestabilizó. “Lamentablemente pasó lo peor. Hasta yo me sorprendí que no encontré mi ritmo en las primeras dos competencias, tampoco el espacio para posicionarme para un buen lugar. Y en la última volví a sentirme fuerte, pero lamentablemente casi me voy al piso y ahí quedé sin chances de clasificar”, señaló.

gvfsdfg.jpg

Una semana después, agradeció por todas las muestras de apoyo que recogió en su publicación en redes sociales pidiendo disculpas por “no poder conseguir una alegría para toda Argentina”. “Estoy destilando ese momento ahora en familia”, indicó, para luego hablar de la propuesta de casamiento a su pareja: “Siempre fue mi sueño armar mi propia familia. Tener todo lo que tengo hoy es un sueño cumplido y que mejor momento que pedir matrimonio en la torre Eiffel”.

Sobre la experiencia integral, aseguró que disfrutó mucho más su estadía en la capital francesa que la que tuvo hace 8 años en Río 2016. “Aquella vez fue mas traumática. Era mas chico, me puse demasiada presión por ponerme sobre los hombros una responsabilidad tan grande como representar a mi país, a todo un deporte. En París lo viví con la misma responsabilidad pero no con los mismos nervios”.

Respecto a la estadía en la Villa Olímpica, "Chalo" indicó que en líneas generales su experiencia fue positiva. No tuvo problemas con la comida, aunque algunos atletas se quejaron sobre la calidad de los alimentos. Sí admitió que durmió en una de las camas de "cartón", que le resultó incómoda por el colchón especialmente. Y también descubrió que fue un afortunado por tener en su dormitorio un equipo de aire acondicionado, artefacto que no figuraba en todos los departamentos y el calor incluso en las noches parisinas perjudicó en el descanso a varios atletas cercanos.

fdssafd.jpg

Justamente un compañero de departamento fue José "Maligno" Torres, quien ganó la medalla de oro en BMX freestyle. El sanjuanino comentó que ya se conocían de antes de un saludo y no más de eso, pero resultó muy buena la convivencia. Definió al medallista como "un tipo super agradable, sencillo, humilde, con el que compartió varias charlas". “Se merece la medalla, fue increíble lo que hizo y ojalá que ayude a todo elBMX y nosotros también ligamos”, completó con una sonrisa.

Sobre su futuro deportivo, indicó que para lo que queda del año se presentarán en noviembre en algunas competencias en Estados Unidos y preparará para el año que viene su participación en el Mundial. Según ese resultado “se verá si se encara un nuevo ciclo olímpico”.

Y agregó: “Cuando terminé de participar en Río hace 8 años, al otro día me propuse volver a estar en unos Juegos Olímpicos. No se pudo dar en Tokio, pero seguí persistiendo durante 8 años hasta mi clasificación a París. Me animé a soñar en grande y ahora, con 29 años, es otra visión. Lo mas importante ahora es el Mundial y veremos después si el cuerpo nos da para mantenernos con ganas para buscar otra clasificación olímpica o tomaremos otro rumbo”.

Al final, Gonzalo agradeció nuevamente las muestras de apoyo y de cariño. “Decirles que luchen por sus sueños y objetivos. Más allá del resultado lo que importa es entregar cuerpo y alma por lo que uno quiere”, cerró.