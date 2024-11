Nahir Carrión, la artista drag que tras 8 años de escenario se coronó en la casa que la vio nacer

Los primeros pasos de la sanjuanina en la escena drag se dieron cuando tenía 18 años. Los shows y espectáculos de Rapsodia comenzaron a cautivarla cada semana más y más. En esos momentos, manifestar sus deseos y las amistades que la rodearon fueron cruciales para lo que vendría. “Me hice amiga de Javi Novaro y me dieron ganas de ser esa artista sobre el escenario. Javi me propuso animarme y en unos meses pude concretar mi sueño. De ahí no paré”, señala la joven.

La fascinación de Nahir por la escena drag estuvo enfocada en la complejidad de ser una Drag Queen. No se trata solo de montar un show o un espectáculo con música y un buen maquillaje. Consiste en crear un personaje en torno a los recursos que la persona tiene, y potenciarlos, sacar lo máximo de cada uno, sea el vestuario, la danza, la performance.

Bajo el escenario potencia su talento en el diseño y el baile, dos de las ramas que lleva luego a cada espectáculo que realiza. Su carisma, frescura, talento y dedicación también se ven reflejados en los shows que brinda, pero la preparación para la batalla debía ir más allá.

“Para la batalla fueron dos meses de arduo trabajo sin parar con todo el equipo. Dos meses de ansiedad pura, de dormir mal, de tener horarios cambiantes, de ensayar y hacer muchas cosas, estar a las corridas, armar, pegar. Fue un arduo laburo porque soy la vestuarista de mi show. Me gusta confeccionar lo que uso y lo que usan los bailarines. Tuve una mano grande con Lucas Sepúlveda, que en el primer vestuario conté con su mano de pintor. También recibí mucha ayuda de Dany Love y Jorge para contar con el boliche para ensayar”, detalla.

Como cada una de las artistas que subió ese día buscando quedarse con la corona, Nahir asegura que la ansiedad y los nervios se fueron potenciando a cada minuto. “No me sentía confiada, pero sí segura del trabajo que habíamos hecho, que habíamos dado todo y satisfecha por ello”, asegura hoy, con la corona sobre su cabeza.

Su paso sobre la tarima dejó a más de uno boquiabierto y los aplausos no cesaron ni siquiera cuando el jurado comenzó a dar la devolución, que, dicho sea de paso, no tuvo ni una sola critica u observación, y sí sobraron los halagos. Puesta en escena, trucos, cuerpo de baile, vestuario, montaje, maquillaje, elección musical, dinamismo. Todo había estado presente y en su justa medida. El reflejo de la excelencia y dedicación se percibió en el voto del jurado, quienes la eligieron como la nueva reina de la Batalla Nacional Drag. “Desde el sábado hasta hoy no paro de ver videos, fotos y demás. Sigo encontrándome con nuevos videos. No termino de caer que gané”, comenta entre risas la joven de 28 años.

Si bien el propósito en este tipo de certámenes es presentarse y ser parte, ganar formaba parte de las aspiraciones. Nahir asegura que quería hacerlo, más que por ella, por quienes la acompañan hace 8 años en esta locura hermosa que es ser Drag Queen. Por sus amistades, sus compañeros de escena, sus padres. Al respecto, asegura: “Quería ganar por ellos, por mi gente. La primera corona que se realiza en San Juan quería que quedara en casa”.

image.png Nahir el día de la coronación acompañada de sus bailarines

Y qué mejor que recibir la corona en el mismo lugar que la vio nacer y dar sus primeros pasos como drag. En el mismo lugar donde experimentó éxitos y decepciones, sobre la misma tarima que recibe sus trucos y espectáculos año tras año. En la casa madre, como es conocida Rapsodia.

Una semana pasó de aquel momento que aun emociona a quienes entienden el sacrificio y la dedicación que hay detrás de una artista drag, donde el tiempo pierde sentido. Nahir señala que el tren de emociones no para y ya le llegaron contrataciones para hacer shows en Mendoza, Córdoba y Tucumán.

Y sí, la revolución del reinado drag sanjuanino recién comienza.