Antuña, a fondo: por qué no llegó Emma Mas, el famoso DT que lo felicitó, el plantel que se viene y ¿vuelve Mati Giménez?

En una extensa entrevista con Radio La Voz y el periodista Cristofer Díaz, el entrenador de San Martín , Raúl Antuña , compartió detalles de su visión sobre el presente y futuro del club, el regreso a Primera División y el plantel que se viene. A lo largo de la charla, dejó en claro que su prioridad sigue siendo San Martín, aunque no faltaron preguntas sobre lo que viene y la posibilidad de sumar a nuevos jugadores para reforzar al plantel.

Sobre el futuro inmediato, Antuña reveló que recibió varios ofrecimientos de equipos de afuera, pero no negoció con ninguno. "Tuve ofrecimientos de equipos de afuera del país, pero mi prioridad es San Martín. No negocié con ninguno, porque el club está por encima de todo. Es el equipo del que soy hincha y me debo a esta institución", expresó con firmeza.