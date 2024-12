Marcelo Orrego con Tiempo de San Juan: superávit, el límite a Milei y ¿créditos del exterior?

-Me ha tocado asumir en una situación sumamente delicada, en la crisis más profunda en materia económica y financiera del país y por supuesto, San Juan no está exento de esto. En estos tiempos, me tocó tomar decisiones por ahí poco simpáticas, sobre todo al principio, como fue reducir la planta política más de un 30%, tuve que en definitiva tomar decisiones como fue desafectar a muchas personas que fueron nombradas de manera irregular en el Estado. Tuvimos que tomar medidas que tenían que ver con todo esto, pero hoy San Juan se encuentra en una situación de orden financiero y de orden económico y eso nos da previsibilidad hacia futuro; no quiere decir que podemos tirar manteca al techo, pero estamos en orden.

-Apenas asumieron tenían minoría en la Legislatura y a medida que iba pasando el tiempo, fueron logrando construir una mayoría que termina apoyando las iniciativas más importantes que son enviadas del Gobierno ¿cómo evalúa ese camino?

-Me tocó fruto de las enormes dificultades que hubo en materia electoral, en definitiva se votaron a cargos provinciales, municipios -en este caso intendentes y diputados- por separado y aunque hayamos ganado con una importante diferencia después, ya se habían elegido los otros cargos. A medida que ha ido pasando el tiempo, nos fue acompañando la Cámara. Creo que nosotros también hemos avanzado con mucho sentido común, porque cada una de las iniciativas legislativas que hemos llevado a la Cámara de Diputados tienen sentido común. Queremos mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos y las propuestas tenían que ver con cuestiones sumamente normales y me parece que gran parte de la oposición, comprendió que tenía que ver con cuestiones que benefician a los sanjuaninos y no que benefician un gobierno, que son dos temas muy distintos. Pudimos conseguir el número, sobre todo en temas muy importantes, no lo definiría como un éxito político sino del sentido común.

Siempre construir tiene que ver más con lo positivo que con lo negativo, pongo mucho en valor a los legisladores, que no venían del mismo espacio que provengo yo pero que entendían que era mejor para San Juan.

-La elección del año pasado claramente fue atípica, usted la fue describiendo. Desde el espacio, antes de asumir, tenían armados planes y apenas asumieron se encuentran con un gobierno nacional como el de Javier Milei ¿hubo que recalcular, cambiar planes y que rol cumplió la obra pública, a la que Milei dejó sin fondos?

-Al principio, cuando comenzó todo esto hubo muchos ajustes que produjo Nación; algunos fueron realmente muy fuertes y muy agresivos, pero permitió controlar la inflación y lograr un superávit, pero bueno desde el gobierno nacional se cortó todo, absolutamente todo. Las provincias dejaron de percibir muchos recursos que llegaban, entre otros. A mí me toca administrar sin herramientas que por ahí a otras administraciones si contaban. Yo no tengo transferencias discrecionales, no tengo obras públicas, no cuento con subsidios al transporte, no cuento con fondo de conectividad e incentivo docente, no cuento con los doce programas nacionales, hoy 10 cubre la provincia y son miles y miles de millones, que son recursos de los sanjuaninos que van a cubrir todas esas necesidades, pero son necesidades que tienen que ver con el bienestar de la gente y en eso, yo no dudo como lo hice en su momento con el fondo de conectividad y incentivo docente.

Yo creo en la obra pública, estoy convencido que terminar una escuela, entregar una casa y concluir un camino tiene que ver con proteger las familias de San Juan y en eso no me voy a mover. Yo no dudé mucho porque la obra pública tiene que ver con el empleo de la gente, con la actividad económica, con preservar las fuentes de trabajo y generar nuevas, así que para mí la obra pública es fundamental y yo soy un fiel defensor de eso.

- ¿Existe la posibilidad de conseguir créditos internacionales para financiar ciertas obras?

-Sí, primero hay que ver. No nos podemos quedar, nosotros tenemos que seguir avanzando, esto es una rueda que todos los días se levanta y avanza. Tenemos las cuentas claras, se necesitan garantías soberanas que presta la Nación, muchas veces es necesario un aval crediticio del Ministerio de Hacienda a los efectos de que no figuren como una cuestión de deuda externa. Para nosotros es fundamental ver de qué manera accedemos, por supuesto hay posibilidades y tenemos las perspectivas puestas para que se dé lo importante. San Juan está en orden en materia financiera y económica y eso hace que podamos el día de mañana acceder a esos créditos.

-Hubo una relación cordial a lo largo del año con el gobierno nacional, pero en el momento que pidieron a las provincias hacer más esfuerzo para el año que viene, usted plantó una posición muy fuerte. ¿Cómo se van surfeando estas relaciones con un gobierno nacional que tiene a la cabeza al presidente Javier Milei, una clase de dirigente el que no estamos acostumbrados políticamente?

-Yo quiero que el presidente le vaya bien, si el Presidente le va bien, nos va bien a todos los argentinos. Yo no estoy en la chiquita de pensar que alguien le vaya mal. Quiero que a la Argentina le vaya bien, tenemos todo. Tenemos mucho por delante, tenemos muchas posibilidades. En los tiempos que vienen, maneja el avión el Presidente y después van 23 de jurisdicciones, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso espero que le vaya bien.

En cuanto al apoyo, desde el punto de vista de lo que puede hacer un simple gobernador como los demás gobernadores fue darle las herramientas para gobernar, pero en tanto y en cuanto no comprometan los intereses de los sanjuaninos, eso no es negociable, mi compromiso es con los sanjuaninos y no lo tengo con nadie más que con los sanjuaninos, que me han prestado esta confianza para estar.

- ¿Cómo tomó la decisión de terminar instruyendo a las legisladoras que tiene su espacio en la Cámara de Diputados para votar en contra del veto al presupuesto universitario?

-Tanto nuestras legisladoras como quien les habla, venimos de la educación pública. Yo egresé de una escuela pública, salí de la universidad pública, me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba y en escuela secundaria también. Honestamente en esto nunca tengo mucho que pensar porque para San Juan la educación cala hondo. Nosotros venimos de la tierra de Sarmiento, estaba convencido. Nuestra intención siempre es tratar de acompañar porque además no solo es deseable una relación buena con un presidente, sino también es necesaria, sobre todo una provincia donde el 85% de los recursos provienen de la Nación.

-A medidas que ha ido pasando el tiempo ¿ahora hay más puertas que se abren en Nación?

-Tengo buena relación con todos, generalmente saben de la buena predisposición que tiene el legislador y en lo particular quien les habla. El presidente tuvo un gesto con San Juan, la primera salida de Buenos Aires que no tuvo y que no tenía que ver con una efeméride fue a San Juan con el lanzamiento del programa de alfabetización nacional, que nosotros lo habíamos hecho un mes antes. Fue una clara señal del Ejecutivo nacional.

-Este año mantuvo su gabinete en términos generales, hubo un solo cambio ¿cómo se va dando esa evaluación?

-Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los rendimientos de cada uno. Yo el único compromiso que tengo es con la gente. Si las cosas funcionan, por supuesto hay que conservarlos a los funcionarios y cuando tengo que hacer cambios, también los tengo que hacer, pero lo hago siempre pensando en la gente.

- ¿Hay alguna obra que le quita el sueño, que diga “Esto lo queremos hacer"?

-Hay muchas obras muchísimas al terminar, primero terminamos con 1.000 casas; al principio no hubiese pensado que sea posible terminar escuelas y equipar hospitales. Pusimos 12.000 millones de pesos para todos los municipios, sin distinción de colores políticos, porque los municipios no la estaban pasando bien. Empezamos a generar programas como los programas de pavimentación con el 100% de recursos que pone la Provincia. En otras administraciones, estos programas se financiaban con fondos de la soja, otra parte la ponía la Provincia y otra parte el municipio y acá al 100% lo puso la Provincia. Sabemos que a la gente no le interesa si el gato es blanco o negro, sino que resuelva el problema.

Fuimos la primera provincia que bajó un impuesto en la Argentina, la primera que reabrió la obra pública y además, nos dimos la posibilidad de poner casi 50.000 millones de pesos a la cosecha y acarreo, avanzamos en un importante cantidad de crédito destinados a las PYMES y emprendedores. Fue muy importante para que no se nos cayera la economía. Todo eso nos permitió tener un buen movimiento para mantener la actividad económica en San Juan.

-Ya que estamos hablando de economía ¿Este año terminaremos con superávit?

-Ahí en la raya, pero eso no significa que podamos tirar manteca al techo, tenemos que cuidar cada centavo. Estrictamente en lo financiero, si seguíamos de la misma manera nos tapaba la ola, teníamos que tomar decisiones fuertes y evitar todo gasto improductivo porque no contamos con los mismos recursos y además lo que pasaba era que no íbamos por un buen camino. Tenemos que tomar decisiones distintas, lo hicimos con firmes convicciones. Yo en esto no dudo mucho. Mañana se trata el Presupuesto en San Juan, hubiera sido ideal también contar con el presupuesto nacional.

-Ya no hay chances de que salga

-Estimo que no, creo que el Poder Ejecutivo va a prorrogar el que tiene y me parece que no tiene mucho entusiasmo en trabajar sobre eso, pero bueno yo si quiero tener mi presupuesto, me parece importante. Después si no me lo quieren dar, veremos, pero tampoco me asusta. El presupuesto da certezas, da previsibilidad, marca un camino a seguir, después puede haber modificaciones en las partidas presupuestarias, pero a mí me parece que es un camino seguir.

-Con respecto a lo político, el año que viene se elige, hay elecciones legislativas. ¿Se deciden los armados en Nación o se deciden en Nación?

-Es una elección complicada, todas las elecciones se vienen dando como muy particular. Nosotros tenemos un espacio, acá bien consolidado y por supuesto aceptamos a muchos espacios políticos que quieran compartir este espacio, siempre son bienvenidos en tanto y en cuanto tengamos una mirada programática de lo que queremos para la provincia y para el futuro del país. Puesta en la agenda, al tema electoral no lo veo, a principios del año que viene seguramente comenzaremos con conversaciones para ver qué podemos ofrecerle a la gente. Lo que sí puedo decirle, es que en lo particular lo que a nosotros nos importa muchísimo es poner legisladores que defiendan la provincia de San Juan por sobre todas las cosas, que defiendan nuestros recursos, nuestra manera de mirar las cosas. Iremos determinando en el camino, por supuesto, quienes pueden ser parte de una conversación sincera y de un frente capaz de ponerse en vigencia.

-El año pasado compartió su triunfo con su papá, después cuando asumió ya no estaba ¿cómo ha sido transitar este año, teniendo en cuenta que su papá era una figura muy fuerte también desde lo político?

-Estas son las cosas de la vida, uno lo extraña, a los dos. No lo tengo, ni tampoco a mi mamá, pero están todos los días. Cuando asumí, todavía recuerdo las palabras, ellos no estaban físicamente, pero en ese momento yo los sentía al lado mío. Siempre van a estar en mi cabeza, te acompañan, hicieron todo por mí y por mis hermanos, para que tuviésemos una buena educación, para que viviéramos en una familia donde siempre hubo mucho amor, porque en realidad fue así este y siempre lo recuerdo. Algún día nos vamos a encontrar y va a estar todo bien, pero están al lado nuestro.