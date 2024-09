Marcelo Orrego para Tiempo: fuerte aclaración a Nación tras el pedido de ajuste, la mirada de San Juan y la demanda por la obra pública

-Tuvimos una reunión con todos los gobernadores, donde estuvo el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro del Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Obras. Tuvimos la oportunidad de hablar del Presupuesto, aclaramos bien el enorme esfuerzo que venimos haciendo las provincias, sobre todo cuando venían diciendo que las provincias tenían que hacer otro esfuerzo de más de 60.000 millones de dólares. Nosotros tenemos otra mirada, en lo particular San Juan tiene equilibrio fiscal, como resultado del enorme sacrificio que venimos haciendo los sanjuaninos. Es mucho mejor hablar de mejorar la calidad del gasto público que del ajuste en general. Nosotros venimos desde el primer día. San Juan debe ser una de las provincias donde más decisiones austeras se han tomado, sino es la que más. Fruto del esfuerzo hoy tenemos una provincia equilibrada fiscalmente y vamos a trabajar en el mismo camino porque es necesario para este tiempo. Tenemos que cuidar a San Juan sin caer en gastos improductivos. El ministro Caputo dijo que fue una expresión del presidente, pero no un ajuste a las provincias, para que las provincias sigan acompañando ese proceso del equilibrio fiscal para no caer en el déficit fiscal.

-Son varios los huecos que ha ido dejando Nación y la Provincia los ha ido cubriendo para evitar impactos mayores en las tarifas del transporte y de la luz, por ejemplo

-San Juan ha hecho un esfuerzo enorme, todas las provincias de Argentina. Cubrimos los programas vigentes, como las transferencias al transporte que no las tenemos más, transferencias retiradas para el Incentivo Docente y Conectividad que cubre la Provincia. Insisto con el tema de las obras que Nación ha dejado para que nosotros las vayamos ejecutando. Hemos conseguido financiamiento en algunos casos del 100%, pero el esfuerzo es enorme. En estos tiempos tan delicados hay que cuidar las cuentas como nunca, cada centavo tiene que ir destinado a generar políticas activas para el desarrollo y crecimiento de la provincia.

-La obra pública, no son tantas las confirmadas por Nación para el año próximo. Hay chances de conseguir más financiamiento e incluir más o está cerrada esa posibilidad

-Nosotros siempre hacemos gestiones, hablo con gente de Buenos Aires y me reúno con ellos. En el Presupuesto que nos han pasado, cuando se ve el anexo las obras que hemos firmado con Nación no se encuentran. Estamos reconfigurando todas las provincias para que no haya ningún problema. En los próximos días me reuniré con el Ministro del Interior para llevarle toda la información, en esta semana probablemente.

-Cuáles son estas obras públicas que no estaban incluidas en el anexo

-Las que no están en el convenio para que Nación se haga cargo de un porcentaje de una cantidad de escuelas que estamos llevando adelante, algunas las termina Nación y otras la Provincia; también en otro sentido lo mismo pasa con algunos CIDI –centro de desarrollo infantil- que este gobierno tomó la decisión de continuar con todos. Después también nos vamos a hacer cargo de la obra pública destinada a viviendas, conseguimos que Nación se haga cargo, aunque sea de un tercio de esto y vamos a seguir avanzando porque entendemos que la obra pública es fundamental para conservar fuentes de trabajo y desarrollo.

-Hay una obra en particular que generó mucha mano de obra para los sanjuaninos y es estratégica: se trata del Túnel de Zonda. Hay novedades en ese sentido

-Estamos trabajando, hay que terminar con algunos procesos internos del BID. Hablamos con las autoridades del BID, con Agustín Aguerre, pero lo que pasa es que lo han cambiado y hay nuevas designaciones. En la última reunión, dejamos todo listo para que podamos avanzar. Vamos a cumplir con todos los requisitos y después veremos porque los cambios de administración de un organismo tan importante, pero si todo sigue así, veremos. También lo va a hacer el Ministro de Infraestructura, que se va a reunir con los equipos técnicos del BID.

-Ya con el Presupuesto Nacional queda el provincial. Cómo va a ser la dinámica en este caso con los municipios después de que Nación marque el rumbo con el propio

-Las definiciones las irá dando el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez. Siempre es necesario contar con el nacional para confeccionar el propio, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta las prioridades que tiene San Juan, con tres temas transversales para mí, que es la educación, la salud y la seguridad.