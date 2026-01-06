martes 6 de enero 2026

Especial

Pasiones del Interior llega al streaming de Tiempo de San Juan: historias que laten y respiran en cada club del pueblo

El ciclo que recorrió la provincia durante el 2025 se traslada a la pantalla de Tiempo de San Juan con cuatro programas especiales que podrán verse todos los miércoles de enero desde las 19hs, a través de YouTube y Facebook.

Por Antonella Letizia
Después de un año de rutas, pueblos y canchas que guardan muchas historias, Pasiones del Interior da el salto al streaming y se suma a la programación de Tiempo de San Juan para este verano. El especial permitirá revivir las historias más profundas de los clubes sanjuaninos, esos que sostienen su identidad a fuerza de esfuerzo, pasión y compromiso comunitario.

Venta de entradas de San Martín-Gimnasia. 
Atención hinchas verdinegros

Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?
enzo perez sera companero de los sanjuaninos en argentinos juniors: jerarquia
Todo listo

Enzo Pérez será compañero de los sanjuaninos en Argentinos Juniors: "Jerarquía"

Durante 2025, el equipo de Tiempo de San Juan recorrió distintos puntos del interior de la provincia para meterse en el corazón de los clubes, conocer sus secretos mejor guardados y mostrar cómo se las ingenian para seguir en pie: desde rifas y eventos solidarios hasta el trabajo silencioso de dirigentes y vecinos para pagar campeonatos, mantener instalaciones y no dejar que se apague la llama del club del pueblo.

El recorrido incluyó instituciones de Iglesia, como Los Andes de Tudcum y Pismanta; de Jáchal, con Huaco y Árbol Verde; de Calingasta, visitando La Planta y La Isla; y de Valle Fértil, con San Agustín y Astica. Historias distintas, pero unidas por la misma pasión y el mismo amor por los colores.

Aunque todavía queda un largo camino por andar, kilómetros de ruta y muchos clubes sanjuaninos con historias que merecen ser contadas, este enero será una oportunidad para repasar lo vivido. Serán cuatro programas especiales que condensan lo mejor del recorrido y el espíritu de Pasiones del Interior.

Los episodios se estrenarán desde este miércoles y se emitirán todos los miércoles de enero a las 19 horas, a través del streaming de Tiempo de San Juan, disponible en YouTube y Facebook. Será una invitación a volver a emocionarse con el fútbol del interior y con esas instituciones que día a día siguen siendo el corazón del pueblo.

