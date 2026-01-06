Pasiones del Interior llega al streaming de Tiempo de San Juan: historias que laten y respiran en cada club del pueblo

Después de un año de rutas, pueblos y canchas que guardan muchas historias, Pasiones del Interior da el salto al streaming y se suma a la programación de Tiempo de San Juan para este verano. El especial permitirá revivir las historias más profundas de los clubes sanjuaninos, esos que sostienen su identidad a fuerza de esfuerzo, pasión y compromiso comunitario.

Durante 2025, el equipo de Tiempo de San Juan recorrió distintos puntos del interior de la provincia para meterse en el corazón de los clubes, conocer sus secretos mejor guardados y mostrar cómo se las ingenian para seguir en pie: desde rifas y eventos solidarios hasta el trabajo silencioso de dirigentes y vecinos para pagar campeonatos, mantener instalaciones y no dejar que se apague la llama del club del pueblo.

image

El recorrido incluyó instituciones de Iglesia, como Los Andes de Tudcum y Pismanta; de Jáchal, con Huaco y Árbol Verde; de Calingasta, visitando La Planta y La Isla; y de Valle Fértil, con San Agustín y Astica. Historias distintas, pero unidas por la misma pasión y el mismo amor por los colores.

Aunque todavía queda un largo camino por andar, kilómetros de ruta y muchos clubes sanjuaninos con historias que merecen ser contadas, este enero será una oportunidad para repasar lo vivido. Serán cuatro programas especiales que condensan lo mejor del recorrido y el espíritu de Pasiones del Interior.

image

Los episodios se estrenarán desde este miércoles y se emitirán todos los miércoles de enero a las 19 horas, a través del streaming de Tiempo de San Juan, disponible en YouTube y Facebook. Será una invitación a volver a emocionarse con el fútbol del interior y con esas instituciones que día a día siguen siendo el corazón del pueblo.