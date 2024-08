Vandalizaron otra imagen religiosa en Trinidad, a muy pocas cuadras de los destrozos a la Virgen de la Medalla Milagrosa

Según manifestaron, la imagen ubicada en la calle Esquiu entre Lavalle y Güemes fue sacada de su lugar por gente mala, la tiraron al baldío y está totalmente rota. “Cuánta maldad y odio. Que nuestra madre los perdone. Esperemos que pronto podamos tenerla de nuevo en este lugar”, expresaron.

Los vecinos repudiaron los daños. “La madre de Dios no es un trozo de yeso desde arriba. ¡Ha quedado todo registrado! Pagarás tus consecuencias”, dijeron.

Los tres ataques contra imágenes de la Virgen en los últimos días en San Juan

En las últimas horas generó conmoción y repudio un hecho de vandalismo ocurrido en Capital. Sucedió luego de que, desconocidos decapitaran la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en la plazoleta del Acceso Sur y Lateral de Circunvalación. Ahora, mientras los vecinos de la zona convocan a un encuentro de oración, trascendió que en los últimos días hubo en San Juan al menos otros tres ataques de características similares.

Fue el padre Andrés Riveros, vicario de la Iglesia Catedral, quien, en diálogo con Canal 13 se refirió a los hechos registrados en distintos departamentos del Gran San Juan. Entre estos casos de ataques religiosos, se cuenta el que protagoniza esta nota, ocurrido en Capital. En ese caso, aunque la imagen de la Virgen estaba protegida en una gruta, sufrió daños.

En tanto que, el otro hecho ocurrió en cercanías de la Parroquia del Valle, ubicada en Rawson, donde la imagen de la Virgen María también sufrió roturas en su cabeza. En esta ocasión, los fieles también pidieron oraciones para que los responsables reflexionen sobre sus acciones. Y por último contó sobre un acto vandálico de las mismas características ocurrido en Marquesado, en el departamento Rivadavia.

Al respecto, el padre Riveros manifestó que, “a raíz del último atentado, nos estamos enterando de estas cosas que parecían hechos aislados y tal vez quedaron ahí, en el interior de las comunidades. Esto no puede estar pasando en San Juan, esto no ha pasado nunca, la Iglesia no está para enfrentarse a nadie, está para servir a todos”.

Al mismo tiempo, mientras pidió colaboración para que estos hechos no se repitan y aseguró que confían en que la Justicia y la Policía puedan llegar a la génesis de estos actos vandálicos; el sacerdote se refirió a los atacantes: “Si piensan distinto y lo charlamos se puede mejorar. Si entras a la Iglesia, estamos sirviendo con mucho amor, con mucha misericordia, por eso duele porque hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús y ponernos a lavar los pies de todos, por lo que uno se pregunta, ¿por qué estos ataques así?”.