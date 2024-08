Aseguran que hubo otros tres ataques contra imágenes de la Virgen en los últimos días en San Juan

En tanto que, el otro hecho ocurrió en cercanías de la Parroquia del Valle, ubicada en Rawson, donde la imagen de la Virgen María también sufrió roturas en su cabeza. En esta ocasión, los fieles también pidieron oraciones para que los responsables reflexionen sobre sus acciones. Y por último contó sobre un acto vandálico de las mismas características ocurrido en Marquesado, en el departamento Rivadavia.

Al respecto, el padre Riveros manifestó que, “a raíz del último atentado, nos estamos enterando de estas cosas que parecían hechos aislados y tal vez quedaron ahí, en el interior de las comunidades. Esto no puede estar pasando en San Juan, esto no ha pasado nunca, la Iglesia no está para enfrentarse a nadie, está para servir a todos”.

Al mismo tiempo, mientras pidió colaboración para que estos hechos no se repitan y aseguró que confían en que la Justicia y la Policía puedan llegar a la génesis de estos actos vandálicos; el sacerdote se refirió a los atacantes: “Si piensan distinto y lo charlamos se puede mejorar. Si entras a la Iglesia, estamos sirviendo con mucho amor, con mucha misericordia, por eso duele porque hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús y ponernos a lavar los pies de todos, por lo que uno se pregunta, ¿por qué estos ataques así?”.

La Virgen decapitada y un pedido de oración

El acto de vandalismo ocurrido en la plazoleta del Acceso Sur y Lateral de Circunvalación, en el que la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa fue decapitada, generó amplia repercusión.

Después de la manifestación de dolor de los fieles a través de distintos canales, la intendenta de Capital, Susana Laciar, se pronunció enérgicamente contra este acto vandálico y ordenó la "pronta restauración" de la imagen. "Este acto atenta contra los valores de respeto y convivencia que deberían unirnos como sociedad", expresó Laciar.

Mi más enérgico repudio al acto de vandalismo y profanación de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa ubicada en la plazoleta del Acceso Sur al ingreso de nuestra querida Ciudad de San Juan, un símbolo de fe y devoción para cientos de personas. Este acto atenta contra los valores de respeto y convivencia que deberían unirnos como sociedad. He ordenado su pronta restauración y estaremos atentos a los resultados de la investigación de este, que como otros tantos hechos de violencia, no caracterizan a nuestro general pensar y sentir como buenos vecinos de nuestra Capital. Llamamos a la reflexión y al respeto por los símbolos religiosos y culturales, que son patrimonio de todos los vecinos, más allá de nuestras creencias personales.

Por su parte, miembros de la comunidad de la iglesia convocaron a una reunión mañana jueves 29 de agosto a las 21, en la rotonda en la que se encuentra la imagen, para participar del rezo del Rosario.