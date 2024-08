Susana Laciar ordenó la "pronta restauración" de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa

El daño a la figura religiosa ha causado gran tristeza entre los creyentes, quienes ven en la plazoleta un lugar de encuentro y reflexión. Las autoridades locales ya están investigando el incidente con el objetivo de identificar a los responsables de este acto de intolerancia.

Susana Laciar: "Mi más enérgico repudio al acto de vandalismo y profanación de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa ubicada en la plazoleta del Acceso Sur al ingreso de nuestra querida Ciudad de San Juan, un símbolo de fe y devoción para cientos de personas. Este acto atenta contra los valores de respeto y convivencia que deberían unirnos como sociedad. He ordenado su pronta restauración y estaremos atentos a los resultados de la investigación de este, que como otros tantos hechos de violencia, no caracterizan a nuestro general pensar y sentir como buenos vecinos de nuestra Capital. Llamamos a la reflexión y al respeto por los símbolos religiosos y culturales, que son patrimonio de todos los vecinos, más allá de nuestras creencias personales."