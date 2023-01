Se retiró el Jefe de Bomberos: 30 años de servicio, miles de anécdotas y una vida dedicada al otro

Carlos Heredia, ex jefe de Bomberos de la Policía de San Juan

Cualquier sanjuanino que haya tenido que enfrentar una situación de emergencia seguramente escuchó hablar de él o tuvo contacto. Muy atento con los medios, siempre dispuesto a brindar información sobre cualquier tipo de acontecimiento en donde la intervención del cuartel fuera fundamental. Y no es para menos, ya que durante 30 años Carlos Heredia formó parte de la División Bomberos de la Policía de San Juan, retirándose como jefe del cuartel el 30 de diciembre del 2022.

Tras un fugaz paso por una comisaría al recibirse de oficial ayudante, en marzo de 1993 salió el traslado para integrar el cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan.

WhatsApp Image 2023-01-04 at 20.07.33.jpeg

“Los primeros momentos era todo nuevo. Bomberos es una de las tareas específicas, y por ahí eran otras formas de trabajo a nivel particular, donde tenía que ver el auxilio, la emergencia, el rescate, y eso es lo que me impulsaba. Otra cosa importante es la investigación pericial, la investigación técnica es lo que me motivó a desarrollar mi profesión”, sostuvo Heredia.

La carrera de Heredia dentro de Bomberos pasó por todos lados. “Primero fui jefe de Siniestros, que es una división inferior. Luego fui jefe del destacamento Caucete, cuando se crea en el 2018, luego de Bomberos de Rawson y en agosto del 2021 como director de Bomberos”, comentó Heredia. Pero sin duda una de las situaciones que más marcaron su carrera fue cuando se convirtió en el primer Comisario General de Bomberos, un cargo que se creó recientemente. “Muchas personas confiaron en mí para ser el primero en un cargo que le da jerarquía al cuartel y que permite que futuros oficiales puedan llegar a ser comisarios en Bomberos, que no es para nada menor”.

WhatsApp Image 2023-01-04 at 18.04.32.jpeg

Estar en la primera línea ante situaciones de emergencias no es sencillo. Muchas veces los bomberos se exponen a escenarios donde hasta sus existencias están en riesgo. “La vida del bombero en particular y del policía en general está siempre relacionada al riesgo en distintos ámbitos, pero la familia es importante, porque te da la contención necesaria”, remarca Heredia; recordando la cantidad de eventos de su familia a los que no pudo asistir por estar con alguna urgencia. “Resaltamos mucho el tema de la familia porque es el diario trajín. Asistimos en emergencias a otras familias”, comenta.

WhatsApp Image 2023-01-04 at 18.04.32 (1).jpeg

Entre los episodios que más recuerda de su aventura como bombero, Heredia resalta tres que lo marcaron por las dimensiones y por las sensaciones que le despertaron y le despiertan hasta el día de hoy.

El primero es uno que muchos recordarán. Fue durante la madrugada del 5 de mayo de 2019 en las inmediaciones del Jockey Club. Allí se había montado el parque de juegos conocido como Hollywood Park y lo que parecía ser una noche más de diversión se volvió en la peor pesadilla para las más de 30 personas que quedaron 5 horas atrapadas en un juego, a muchos metros de altura. “Esas personas necesitaban la asistencia inmediata y como responsable está en uno la respuesta, lo que se haga y lo que no. Uno no es omnipotente o absoluto, tiene un equipo de trabajo, donde se interactúa para dar respuesta. Esa emergencia, en la cual el saldo fue ninguna persona herida, solo con los traumas propios de haber estado en la situación de riesgo fue más que exitosa. Recuerdo que a las 5 de la mañana estábamos con el jefe de la Policía y nos abrazamos por el éxito de no haber tenido ninguna persona herida”, comenta Heredia.

Pánico en el parque de diversiones en Rawson

Era la primera vez que algo así sucedía en la provincia, por lo que el despliegue de Bomberos y la fuerza de seguridad fue más que importante para no lamentar una tragedia mayor.

Otro de los momentos que destaca Heredia es más reciente. El 1 de junio del año pasado se montó un gran operativo en Pocito para rescatar a un joven que había caído a un pozo de cerca de 100 metros de profundidad. El sanjuanino fue rescatado con heridas producto del golpe, pero nada de gravedad ni riesgo de vida. “Puede haber un factor de suerte, pero también hay mucho de profesionalismo”.

Rescate de un hombre en un pozo de 100 mtrs en Pocito

Entre las urgencias más tristes y dolorosas que le tocó transitar como miembro del cuartel se encuentra la tragedia en el Barrio UDAP II, en Rivadavia. Fue durante la madrugada del 2 de julio de 2018, cuando una vivienda ardió en llamas. En su interior, una madre con sus dos hijos fallecieron producto del fuego y el humo. “Siempre me acuerdo de Mariano y de Sol. Realmente fue una situación muy fea, porque uno al ver la situación, y cómo una emergencia puede descubrir tantas cosas, entre ellos una familia”, señaló Carlos.

image.png

Los últimos meses en la fuerza para Heredia fueron llenos de sentimientos encontrados. “El sentido de pertenencia que uno desarrolla como bombero es sin precedentes. Estuve 30 años en Bomberos, y en base a eso la formación, el cariño que uno le toma al trabajo y a la pasión. Uno puede estar mucho tiempo, pero si no genera nada, es intrascendente. Uno le pone pasión, amor a esto”, remarca. No solo fue una larga carrera, sino que por ella pasaron afectos, amistades, la otra familia; también capacitaciones y un fuerte apoyo al crecimiento de la Dirección de Bomberos-D9.

WhatsApp Image 2023-01-04 at 18.04.34.jpeg

Disfrutando de unas vacaciones en familia, Carlos trata de no pensar mucho en el futuro que le espera. Es licenciado en Higiene y Seguridad y docente universitario, por lo que seguro sus días continuarán por ese rumbo. Sabe que al cuartel al menos como jefe ya no regresará, pero la vocación nunca se abandona. “No descarto capacitar o formar bomberos, estoy dispuesto a enseñar y trasmitir todo lo que sé”, cierra el profesional que le dedicó toda una vida a una labor que despierta pasiones y vocación, una vida dedicada a auxiliar y brindar seguridad al prójimo.