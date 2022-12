Quién es Guadalupe López, la ingeniera sanjuanina que tiene sobre sus hombros la gestión del agua

image.png Guadalupe López acompañada de Luis Márquez, Jefe Técnico de Hidráulica.

La carrera en la repartición de la ingeniera civil ha sido más que interesante. Ingresó en el 2018, como jefa del Departamento de Hidrología, cargo que desempeñó hasta julio del 2022, cuando fue designada como jefa técnica del departamento, acompañando al ingeniero Ramiro Cascón, secretario del Agua, quien de manera provisoria estaba a cargo de Hidráulica. En tan solo seis meses, y gracias a sus capacidades y dedicación, fue nombrada directora del organismo.

Señala que todo ha sido tan rápido que no imaginó ocupar el lugar que tiene ahora. “La formación en sí de la ingeniería civil es bastante difícil en algún aspecto para las mujeres, pero es un cambio que venimos teniendo, donde las mujeres tratan de ganar un lugar más equitativo en cuanto a la profesión y a los trabajos. No me lo imaginé y me sorprendió. Sí me he esforzado mucho en implementar una forma de trabajo en equipo, y tiene que ver con tener la oportunidad de estar acá”, puntualizó.

Su nombramiento fue bien recibido, tanto dentro como fuera del departamento. Es una cara conocida para muchos, pero desde el nuevo desafío que le toca transitar, su objetivo es poder establecer reuniones con cada una de las autoridades de las Juntas de Riego de San Juan, para conocer las problemáticas de cada una en lo particular y buscar soluciones de manera conjunta. “Algunas conozco bastante y tengo vínculo, pero quiera establecerlo desde este lugar”.

image.png Guadalupe López en una reunión con autoridades de la Junta de Riego como Jefa Técnica durante octubre - Foto Archivo

Madre de dos y docente universitaria, López tiene una amplia carrera dedicada a la gestión del recurso hídrico. Fue asistente técnica en la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación, realizó un doctorado en Gestión Integral Cuencas Hidrográficas y es investigadora de la UNSJ.

“La oportunidad de gestionar este recurso me parece una gran oportunidad y estoy muy agradecida”, afirma la funcionaria provincial.

Ejes de gestión apuntados a optimizar el recurso hídrico

López señaló que el primer eje de su gestión será trabajar sobre la consciencia. Llevar a que la sociedad en general entienda que la provincia transita una sequía importante, por lo que la gestión del agua es importante para sostener la actividad productiva como abastecer la producción.

Como segundo eje mencionó trabajar en un balance hídrico integral. “Vamos a hacer estudios para conocer la realidad de la provincia en lo que es agua subterránea, superficial, hectáreas cultivadas, relevamiento de padrones de cuencas que no se están usando, las precipitaciones níveas, el balance de las temperaturas y los consumos”.

A largo plazo, señaló la planificación “para darle a la población una tranquilidad respecto a los usos del agua”.

Además, agregó “ahora estamos haciendo una reorganización dentro del Departamento de Hidráulica, reordenando. Vamos a reactivar la oficina de agua subterránea y generaremos áreas como Planificación Hidrológica, que vincularía la oferta, para que surja de ahí el balance”.

Dentro de los desafíos a afrontar, Guadalupe los enumera en dos. “El primero es que dependemos del recurso. Nuestra función es gestionar el recurso, cubrir todos los usos y necesidades mínimas. Este año atravesamos una gran incertidumbre, estamos en una situación tan crítica, de una sequía que no ha pasado nunca y no sabemos cómo se va a comportar el sistema”.

En segundo desafío es organizar un trabajo en conjunto en la repartición para evitar inconvenientes en el corto, mediano y largo plazo. Algunos de ellos se vieron en los últimos meses, con eventos que provocaron daños que implicaron la necesidad de utilizar maquinarias y realizar obras.

image.png

“Tenemos un grupo de gente joven, con muchas ganas de trabajar y de cambiar muchas cosas, y también tenemos un equipo de gente grande con mucha experiencia que nos ayuda, enseña y guía en aspectos que no conocíamos. Tengo el equipo y creo que podremos lograr el objetivo que tenemos”, finalizó la flamante funcionaria del Departamento de Hidráulica.