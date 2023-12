Los personajes del año de Tiempo de San Juan: los 12 que hicieron historia

orrego1.JPG

El primer mandatario provincial tiene una amplia trayectoria política. Fue asesor del ex senador Roberto Basualdo, dos veces intendente de Santa Lucía y diputado nacional. Además, presidió el partido Producción y Trabajo.

Para Orrego, “la segunda es la vencida”. La primera vez que se candidateo para conducir los destinos de Santa Lucía perdió ante Aníbal Fuentes en 2007. En las elecciones del 2011 volvió a insistir, quedándose con la victoria. En el caso de la gobernación fue similar. Cayó ante Sergio Uñac durante las elecciones de 2019, ganando la pulseada en los comicios de este año.

Marcelo Orrego, en Tiempo: revolución educativa, preocupación por la transición y una perlita

Emiliano Voiro, el artista que despertó la solidaridad de la comunidad sanjuanina

Gran preocupación despertó el artista tras el accidente que protagonizó en enero de este año. Voiro despertó la solidaridad no solo de sus colegas sino de la comunidad en general, que todo el tiempo acompañó y ayudó para que Emiliano Voiro saliera adelante.

voiro.JPG

Voiro se accidentó camino a un ensayo de la FNS y sufrió múltiples quebraduras que llevaron a que fuera intervenido quirúrgicamente en más de una oportunidad y estuviera en Terapia Intensiva. En mayo, finalmente fue dado de alta. En el medio, veladas artísticas, campeonatos de fútbol, colectas y varias actividades se organizaron para ayudar al artista y su familia a solventar los gastos de su recuperación.

“Es medio místico. Yo sentí mucho antes de que mi hermana y familia me contara lo que la gente, una energía muy potente que me estaba abrazando. Eso me pasó en terapia intensiva. Cuando ya estaba bien y me reencontré con mi celular, sentí el amor y la preocupación de la gente. Después me llegaron videos y fotos de gente que hizo actos de beneficencia, de artistas que recaudaron dinero; todavía no puedo terminar de hacer un análisis porque me desborda todo ese amor”, contó el músico y actor sanjuanino que estuvo más de 100 días internado y que en noviembre volvió a los escenarios.

Emiliano Voiro: su historia, su regreso a los escenarios y más

Agustín Romero, un domador de caballos campeón en Jesús María

El sanjuanino se coronó campeón de la categoría Gurupa Sureña en el certamen de jinetes más importantes del país, mostrando años de dedicación y talento en la actividad, y dejando en lo más alto a San Juan en el Festival Jesús María.

“Cebolla”, como lo conocen en su entorno, tuvo una gran actuación durante la competencia. Al saberse vencedor, se quebró en llanto y emoción, la misma que lo acompañó hasta su regreso a la provincia, donde familiares, allegados, amistades e incluso fanáticos de la disciplina lo esperaron con una enorme caravana en el Monumento al Gaucho. La caravana fue hasta al Federación Gaucha Sanjuanina, donde agasajaron al Campeón.

agustin romero.jpg

“Lo viví realmente muy bien, ya con el solo hecho de estar ahí me hizo disfrutar. Y lo disfruté mucho porque también fue algo que anhelé mucho”, dijo al llegar tras el logro obtenido.

Geólogos locales y un descubrimiento en Pocito que llegó al mundo entero

El equipo integrado por los licenciados Fernando López, Jonatan Arnold y Osvaldo Conde; los doctores Juan Drovandi y Cintia Kaufmann y los estudiantes Alejandro Braeckman, Fernando Pedernera y Ulises Abarca durante el primer semestre del año protagonizó un descubrimiento increíble. Allaron restos fósiles de hace millones de años en El Abanico, Pocito, a kilómetros de la ciudad.

geologos.jpg

El hallazgo de los profesionales locales señala un hito importante en la reconstrucción del pasado, ya que no existían hasta el momento el registro de ambas especies encontradas, por lo que representa la “punta del ovillo” de algo que puede ser aún más grande.

Pero eso no fue todo, ya que logaron la legitimidad de sus pares en todo el mundo y la difusión del descubrimiento cuando el mismo fue publicado en la revista científica Gondwana Research, de Estados Unidos, posicionando a San Juan en el mundo entero.

Tobías Martínez, el piloto profeta en su tierra

El joven piloto sanjuanino tuvo uno de los mejores años de su carrera. Cada vez que tuvo que salir a la pista, demostró que el talento y el esfuerzo forman parte de su esencia, quedándose con el título de la temporada de TC Pista, y que mejor escenario que hacerlo en San Juan.

tobías martinez.JPG

Su hazaña es un hito. Con 22 años, 30 carreras y dos temporadas en la "Telonera", el sanjuanino sumó su segundo título de ACTC e igualó al histórico Eduardo Copello. Además, ya tiene en sus manos el pase al Turismo Carretera, la categoría máxima del automovilismo argentino para el próximo año.

Tobías Martínez a fondo: Su futuro, ídolo sanjuanino y el finde soñado

Esther Sánchez, la histórica directora del Central Universitario que dijo adiós

Fueron 57 años los que pasó Esther Sánchez a la cabeza del Colegio Central Universitario, uno de los tres institutos preuniversitarios que tiene la UNSJ en la provincia. Primero en la vicedirección, luego como máxima autoridad, hasta que en abril de este año se jubiló.

“El Colegio Central es mi vida”. Esa corta frase evidencia todo lo que significa la emblemática institución preuniversitaria para Esther Sánchez. Un dato no menor es que la institución fue creada meses antes de su llegada. En 2015 fue distinguida como Ciudadana Ilustre por la Cámara de Diputados de San Juan.

esther sanchez.jpg

“Desde hace muchos años tengo la posibilidad para jubilarme, pero los tiempos pasan y ese día llegó”, dijo. Además, contó que se sintió muy conmovida por el saludo de toda la comunidad, principalmente de “los chicos”, los estudiantes que actualmente cursan el nivel secundario en esa prestigiosa escuela que ella formó.

Nachanooo, el influencer que sorprende a sus usuarios

Ignacio Rodríguez Roca, mejor conocido como "Nachanooo", de 17 años, cosecha millones de seguidores en sus distintas redes sociales. Su popularidad y el reconocimiento de sus pares no solo en la provincia sino fuera de la frontera se debe al contenido insólito y solidario del contenido que sube. Sucede que sale a la calle y realiza costos regalos a desconocidos.

nachano.JPG

“Lo de los regalos es una dinámica diferente a lo que solía hacer antes. Se empezó a dar de a poco y me empezó a gustar cómo la gente lo tomaba. Me parecía algo divertido que nadie había hecho en Latinoamérica y era la forma de innovar con algo nuevo. Además, es dar lo mismo que recibo. Si recibo dinero por mis videos, lo invierto en los mismos videos, en ese caso, en mis seguidores”, cuenta el influencer que este año ganó bastante popularidad.

Nachanooo: el influencer sanjuanino que hace costosos regalos en la calle y es sensación

April, la joven trans que logró un reinado nacional

Con solo 24 años, April en muy poco tiempo ha logrado cosas que para la comunidad trans parecen imposibles por los impedimentos sociales que deben enfrentar. Oriunda de Rivadavia, April Valentina Vallejo, a dos años de iniciar su transición, logró quedarse este año con la corona y se convirtió en la Reina Nacional Trans.

april.JPG

Si bien tendrá que cumplir con varios compromisos a lo largo del año, sin duda el premio mayor fue haber cosechado la corona que le dio su pase al certamen internacional que se realizará el próximo año en Barcelona, representando no solo a Argentina sino también a San Juan y a la comunidad trans de todo el país.

La sanjuanina April Valentina es la nueva Reina Nacional Trans 2023

Los sanjuaninos campeones del Sudamericano Vóley que hicieron historia en Brasil

La locura fue total, porque el seleccionado nacional estaba haciendo historia y hubo representación sanjuanina. Tras una racha de 59 años, Argentina se quedaba con el Campeonato Sudamericano de Vóley, con Matías Sánchez, Bruno Lima y Manu Armoa como protagonistas y figuras.

voley.jpg

El último sudamericano logrado por el seleccionado nacional había sido en 1964, cuando Brasil no estuvo presente en el torneo. Lima fue uno de los protagonistas de la final, posicionándose cómo uno de los mejores deportistas de la provincia.

Patricia Quiroga, la secretaria que marcó un antes y un después en UDAP

Tras doce años de conducción bajo la misma lista, Patricia Quiroga, representante de la lista Verde, se quedó con la secretaría general de uno de los sindicatos docentes más importantes de la provincia, como es UDAP.

Si bien tuvo su paso por su actual oposición (Lista Celeste), reconoció en su momento que lograr conducir el sindicato de los docentes para ella es más que un logro personal. Se planteó como oposición, rompió filas y se quedó con las elecciones, destronando a Luis Lucero.

Primeras medidas de Patricia Quiroga, nueva líder de UDAP San Juan

Susana Laciar, la primera jefa de Capital

Otra de las figuras políticas del año es Susana Laciar, de amplia trayectoria, que logró lo que ninguna mujer había logrado en la historia de la provincia: comandar los destinos de la Capital.

Laciar.JPG

Desde 1883 hasta la actualidad, la municipalidad tuvo 58 jefes comunales, todos varones, por eso la abogada generó un cimbronazo al ganar las elecciones y consagrarse no solo como jefa comunal de uno de los departamentos más importantes de la provincia por su población y actividades que desarrolla, sino también por su rol como mujer en un ambiente donde cada vez la mujer gana más terreno, como es la política.

Susana Laciar PAREN LAS ROTATIVAS

Eduardo Quattropani, el jefe de los fiscales sanjuaninos

Es sin duda uno de los hombres con más poder en San Juan, ya que bajo su cargo está el universo de fiscales de la provincia que, desde la implementación del Sistema Acusatorio, han tomado mayor protagonismo en diversas causas judiciales.

En febrero del 2021 la Justicia puso en marcha en Sistema Acusatorio, y desde esa fecha cada año incorporaron más delitos. Los primeros fueron los contra la integridad sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar, homicidios dolosos, homicidios culposos, delitos contra la Administración Pública, contra la Seguridad Pública y fe pública, cometidos en Flagrancia, y recientemente se sumaron los informáticos. Ahora entra la totalidad de los que integran el Código Penal, marcando no solo un antes y un después en la investigación judicial, sino poniendo en escena el trabajo de los y las fiscales de la provincia y la coordinación de Quattropani.

Quattropani.jpg

El “jefe de los fiscales” acumula tres décadas de función, designado durante la gestión de Juan Carlos Rojas, en 1993.