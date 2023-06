Nachanooo: el influencer sanjuanino que hace costosos regalos en la calle y es sensación en las redes

“¿Nos podemos sacar una foto con vos?”, pregunta un grupo de alumnos que está de visita en el Teatro del Bicentenario. Ignacio Rodríguez Roca, de zapatillas de lona, jean y campera de neoprene, sonríe ante el pedido de los pibes y se ubica por detrás de ellos para la selfie. Los más grandes miran de reojo la escena, entiendo poco y nada lo que ocurre con un adolescente de 17 años que en menos de cinco minutos convulsiona el hall del teatro sanjuanino. “Lo que me está pasando es muy lindo. Me sorprende que la gente me pare en la calle y me pida fotos. No me considero conocido, pero sí un agradecido por su apoyo y gestos, que es lo que me motiva a seguir”, confiesa el protagonista.