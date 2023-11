Emiliano Voiro y su renacer arriba de un escenario

Las muletas lo sostienen y acompañan desde hace siete meses. Ya se acostumbró a ellas, al tiempo que lleva dominarlas, pero no ve la hora de soltarlas. Aun así, está parado firme sobre sus pies, sobre su propia voluntad de vivir en plenitud a pesar de la desgracia que le tocó atravesar diez meses atrás. “Estar con muletas me complica, porque necesito sentir que estoy en movimiento y poder hacer cosas productivas. Tengo limitaciones y necesito volver a independizarme, pero soy consciente de lo que me pasó y esta oportunidad que tengo de volver a vivir”, confiesa Emiliano Voiro en la intimidad de su casa, mientras se prepara para un renacer arriba del escenario.

Mucho no quiere ahondar sobre aquel día, sí en su etapa de recuperación, esa que arrancó al día siguiente de sufrir el accidente. No sólo tuvo que afrontar las operaciones producto de las fracturas que padeció en el siniestro, sino que además tuvo que batallar contra una infección intrahospitalaria que lo tuvo internado un poco más de tres meses. Dice que esa situación lo llevó a trabajar, como nunca antes, en su fortaleza mental para no caer en depresión. En esto también cumplió un rol fundamental el acompañamiento a la distancia de familiares y amigos, con colectas y pedidos de oración para ayudar en su recuperación.

“Es medio místico. Yo sentí mucho antes de que mi hermana y familia me contara lo que la gente, una energía muy potente que me estaba abrazando. Eso me pasó en terapia intensiva. Cuando ya estaba bien y me reencontré con mi celular, sentí el amor y la preocupación de la gente. Después me llegaron videos y fotos de gente que hizo actos de beneficencia, de artistas que recaudaron dinero; todavía no puedo terminar de hacer un análisis porque me desborda todo ese amor”, cuenta el músico y actor sanjuanino.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 13.58.40 (1).jpeg

Emiliano estuvo internado 101 días. Su recuperación la siguió en su departamento de Rivadavia, con el piano y su perro a su lado. Siempre mentalizado en lo mismo: su regreso a los escenarios. “El accidente fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en mi vida. Ojalá que pueda volver a estar a lo más parecido a lo que estaba. Yo estaba justo haciendo una obra de teatro muy física, la que tenía que pegar saltos. Pienso que me gustaría poder volver a hacer esa obra y hacer todas las actividades que hacía antes. Sueño con volver a jugar un partido de fútbol. No sé si voy a lograrlo, pero mis energías están puestas en esa”.

Por el momento su vuelta será en la escena musical, cuya pasión descubrió en 2017 para complementar su oficio de origen, el de actor. Este sábado 25 de noviembre en el Teatro del Bicentenario, el artista sanjuanino presentará “Navega”, su nuevo y ambicioso proyecto, en el que tendrá como invitados a de diferentes artistas locales que lo ayudaron post accidente.

“Es mi regreso formal a los escenarios. Me van a estar acompañando muchos amigos que me fueron a cuidar, con guitarra y mate, mientras yo estaba internado. La música me ha acompañado y me ha salvado de muchas depresiones que podían haber aparecido. Sobre todo, cuando un amigo iba con una guitarra; eran bocanadas de oxígeno. La música no me ha dejado de acompañar. Yo tenía una desesperación muy grande por reencontrarme con los instrumentos y el canto en otro escenario que no sea el hospital”, expresa.

Su historia, el accidente que lo marcó y los desafíos que se le vienen: mirá la entrevista completa