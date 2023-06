April, la sanjuanina que hace dos años comenzó su transición y hoy es la Reina Nacional Trans

WhatsApp Image 2023-06-23 at 14.25.41.jpeg

Remarca que no es sencillo ser una mujer trans, debido a que se debe lidiar con mucho: la mirada prejuiciosa del otro, las burlas, el acoso de algunas personas que solo por ser trans dan por hecho que se dedica al trabajo sexual. “Es difícil pero tampoco es imposible. Hacer el cambio de género es la mejor decisión que tomé en mi vida”.

En el camino hacia la mujer que es hoy, April no solo se sometió a cirugías estéticas para adaptar su cuerpo a la imagen que tiene de ella, sino que también inició tratamiento hormonal, lo que le permitió entender las distintas situaciones que debía enfrentar de otra manera, con mayor calma, asimilando cada paso del proceso. En medio de eso, le propusieron anotarse en el certamen de belleza durante la edición 2022, pero desistió.

“Muchos amigos de Rapsodia querían que fuera representando el boliche, pero no me sentía segura, porque necesitaba pulirme más en detalles que fui logrando para llegar este año y subirme al escenario más segura. La fiesta existe desde hace muchos años, siempre que se acerca la fecha me acuerdo y este año cuando me enteré que se hacía no lo dudé”, comenta April.

Con la inscripción encima, a dos semanas de la fecha en la que se realizaba la celebración en Córdoba, la sanjuanina, que desde hace algunos meses vive en Buenos Aires, comenzó la búsqueda de diseñador. Gerardo Bolado fue el elegido para diseñar el vestido que lució su gran noche.

Así, aquel chico gay que hace algunos años estaba en la búsqueda de su identidad, se subía a un colectivo para representar a San Juan en un certamen de belleza trans.

Sobre esa jornada, April recuerda todo como muy veloz. Si bien iba predispuesta a pasarla bien, conocer compañeras y disfrutar de la oportunidad; también tenía un solo objetivo: la corona. Comenta que durante todo momento estuvo muy tranquila, con mucha fe y seguridad. “Estuve muy ansiosa, nervios no tuve para nada por suerte, y eso que soy una persona muy tímida y me da pánico la gente, pero esa noche fue mía, para poder mostrar mi arte, mi belleza y dejar bien arriba San Juan”, aseguró.

Y así fue. El boliche cordobés donde se realizó el concurso estalló cuando el conductor dijo su nombre. Con el paso firme, la sonrisa como semblante y su brazo en alto, April recorrió la pasarela, esta vez, con la corona sobre su cabeza. Al respecto, sobre ese momento, señaló: “Fue muy lindo, emocionante. Me sentí super feliz, estaba muy contenta cuando sentí que me nombraron”.

La sanjuanina April Valentina es la nueva Reina Nacional Trans 2023

Desde la noche del domingo 18 de junio, April se convirtió en la flamante Reina Nacional Trans edición 2023. Si bien tendrá que cumplir en varios compromisos a lo largo del año, sin duda el premio mayor al lograr la corona será su participación en el certamen internacional que se realizará el próximo año en Barcelona.

“Van chicas trans de todo el mundo, y voy representando a Argentina. Esa para mi va a ser la mejor experiencia de mi vida, lo más lindo, y más allá de los resultados voy a vivir la experiencia. Me encantaría ser la reina, aunque hay muchas posibilidades que ganen otras, pero voy a vivir la experiencia de compartir, de hacerme conocida y de mostrar mi talento en otra parte del mundo”, dijo.

Acompañada por su familia y amigos, de visita por San Juan compartiendo este logro, April no pierde el brillo en la mirada al recordar lo vivido hace solo una semana. “Me siendo muy bien conmigo misma por lo que logré en tan poco tiempo, los cambios que pude hacer en mi vida. No solo el cambio físico, sino mental, como pienso ahora, y eso es muy lindo. Todavía queda mucho, sé que se pueden abrir muchas puertas. Al ser nueva no soy muy conocida, no me mostraba, y esto hace que se me abran puertas para muchas cosas y eso me hace muy feliz y espero con ansias todo lo que está por venir”, finalizó la flamante Reina Nacional Trans.