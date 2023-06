Quién es y qué primeras medidas tomará la nueva líder de UDAP

"No vamos a estar lamentándonos de lo que ya pasó, por supuesto que nos interesa pero nosotros llegamos para gestionar", dijo Patricia Quiroga minutos antes de asumir como secretaria general de UDAP este lunes.

La docente, con su equipo de la Lista Verde, vino a romper la supremacía de la Lista Celeste, se plantearon como oposición luego de que algunos trabajaran años atrás en el oficialismo que supo estar en el poder más de 30 años, pero este año rompieron filas y ganaron las elecciones destronando a Luis Lucero . Quiroga lo comentó así: "muchos de nosotros hemos integrado la Lista Celeste. Yo estuve trabajando en Jáchal y era vocal suplente, no he trabajando con alto perfil, pero era parte de la Celeste".

WhatsApp Image 2023-06-12 at 11.03.16 AM (1).jpeg

La dirigente, nacida hace 54 años de un matrimonio formado por un metalúrgico, don Héctor Patricio Quiroga, y de una ama de casa, Lidia Elizondo, se crió en un hogar de seis hijos en Chimbas. Hasta ahora, que tomará licencia gremial, se desempeñaba como directora de la Escuela Nocturna de Primaria Primera Junta que funciona en el departamento de San Martín y tiene cargos en unas 11 escuelas más, en esa comuna y en Chimbas, Albardón. Es profesora y licenciada en Educación.

Con este cargo gremial se despide de dar clases, según cuenta, porque está a 3 años de jubilarse.

Uno de los recuerdos más fuertes que tiene es de su militancia sindical como delegada en Jáchal, de donde son sus abuelos, y comuna en la que vivió dos años. Pasó por varias escuelas que la estuvieron despidiendo durante estos últimos días. "Está bueno, porque conocés de todos los niveles", aseguró. Su padre, presente como gran parte de la familia de la gremialista en la ceremonia de asunción, contó que Patricia es inquieta desde niña y que siempre le gustó la política. De hecho, él fue delegado de la UOM en su juventud.

WhatsApp Image 2023-06-12 at 11.03.14 AM.jpeg Los padres de Patricia Quiroga, Héctor y Lidia, la tuvieron de muy jóvenes y la acompañan en todo.

Este año es de cambios en la vida de la dirigente. Además de asumir como líder del gremio docente más importante de San Juan, prevé mudarse a su casa propia que está construyendo en Rivadavia: "me falta muy poquito, "es un 2023 de muchos objetivos", contó.

"Me casé desde muy jovencita", apunta. Por eso, tiene cuatro hijos grandes. Uno de 36, 33, 26 y 24 y tiene 4 nietos. "La más grande es docente pero trabaja en el correo, los otros dos son policías y Mayra que es la bebé de la casa, es una nena especial y está siempre con nosotros. Mayra tuvo a los 7 años un tumor en la cabeza , tuvop cáncer y le quedaron unas secuelas, pero lo importante es que está viva. La cuidamos con mi marido", confesó.

Además de docente, Quiroga es una activa deportista: participa en las mami hockey de la UNSJ desde hace 16 años y en las últimas dos ediciones salió subcampeona con su equipo. Este año prevé campeonar y sumar un logro más al vertiginoso 2023, dijo.

WhatsApp Image 2023-06-12 at 11.03.15 AM (1).jpeg

El marido de Quiroga es Daniel Alaníz y trabaja en el Correo Argentino, como administrativo auxiliar. "Ellos ven bien este cambio, me conocen desde siempre, que me gustó mucho lo gremial, fui delegada muchísimo tiempo y también incursioné en política". La nueva conductora de UDAP evita encasillarse con un partido pero se sabe que trabajó en los '90 con el dirigente peronista chimbero Carlos Mañé que fue intendente.

"En UDAP hemos dicho que uno de los principales objetivos es no tener partidos políticos, lo importante es el gremio y la docencia. Intereses partidarios acá no. Hacemos política gremial pero partidaria no lo vamos a permitir", afirmó.

Afiliaciones, camping, farmacia y paritaria

Una de las metas incluso de la transición fue afiliar gente. Es que UDAP tuvo épocas de más de 10.000 socios y ahora son menos de 3.000. Mucho se cuestionó la representatividad del gremio durante las marchas de los Docentes Autoconvocados, sector con el que Quiroga se siente identificada.

"Hay muchos que nos están diciendo que quieren volver, la verdad que tenemos una cuota de esperanza y tenemos en nuestras espaldas mucho por luchar, por eso nuestra idea es que florezca el gremio de nuevo", sentenció Quiroga. "Hay muchos que nos están diciendo que quieren volver, la verdad que tenemos una cuota de esperanza y tenemos en nuestras espaldas mucho por luchar, por eso nuestra idea es que florezca el gremio de nuevo", sentenció Quiroga.

Además, Quiroga dijo que prevén recuperar el camping de La Bebida, venido a menos en los últimos años. Allí se hizo el acto de asunción de autoridades este lunes. "Yo uso el camping bastante con mi familia, soy conocedora de lo que sucede y en su tiempo fue uno de los mejores de San Juan", asegura.

La gestión de Lucero avanzó con usar una parte del predio para hacer un barrio en acuerdo con el IPV. La nueva secretaria general dijo que al principio no estaba de acuerdo con esta idea pero que prevé seguir adelante con este plan porque "sabemos de la necesidad de vivienda de nuestros afiliados".

Primeras medidas de Patricia Quiroga, nueva líder de UDAP San Juan

Para Quiroga las prioridades son farmacia, coseguro y paritaria. Esta última implica ingresar a la mesa de negociaciones salariales con el Gobierno en la revisión prevista para julio.

Afirmó que están esperando ver la inflación y advirtió a los maestros que se queden todos traquilos porque cualquier propueta se va a bajar a las bases", en un tiro por elevación a su antecesor, a quien le achacaron no representar los intereses de los docentes al momento de pedir más aumento de sueldo en paritarias.