Los 22 sanjuaninos del 2022

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.42.jpeg

image.png Fotografía gentileza Adrián Rebollo

"Estoy muy contenta de estar disputando el décimo Mundial y sobre todo acá, en este ambiente. Nos están dando un apoyo impresionante y que este quizás sea mi último Mundial acá, que esté mi familia y pasarlo con Las Águilas, mis compañeras, son los mejores", dijo Adriana a Tiempo de San Juan.

Sus pasos de niña y el Mundial: Gutiérrez, la carta fuerte de Las Águilas

Cande Buasso y Paulo Carrizo, la dupla que llegó a los Latin Grammy

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.42 (1).jpeg

Los músicos Cande Buasso y Paulo Carrizo fueron nominados a los Latin Grammy. En septiembre comenzó la gran aventura de los sanjuaninos que quedaron ternados en la categoría “Mejor nuevo artista”, en una premiación que catapulta la carrera de quienes están en la mira de La Academia, debido al prestigio que tiene.

image.png

La presencia de Cande y Paulo entre los nominados se convirtió en un hito para la historia sanjuanina, ya que es la primera vez que San Juan forma parte del evento que reúne lo mejor de la música latina.

Cande y Paulo en Tiempo de San Juan

Carlos Nicolía, el capitán solidario

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.42 (2).jpeg

Carlitos Nicolía fue el capitán de la Selección Argentina de Hockey Sobre Patines, pero su rol de “capi” no solo fue en la cancha sino también fuera de ella. Aprovechando la presencia del seleccionado en San Juan por el Mundial, tuvieron un gesto más que solidario.

image.png

Los jugadores, con Nicolía a la cabeza, visitaron Casa Sahni, donde no solo compartieron un rato de disfrute, risas y buena compañía con los pequeños, sino que además se comprometieron a ayudar durante un año a la ONG. Esto sucedió porque Carlitos es embajador de Casa Sahni, una causa que contagió a sus compañeros de equipo y ahora los tiene como embajadores.

image.png

Chiqui Tapia, el mundialista que consiguió la tercera con Messi

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.06.02.jpeg

No hay nadie que durante diciembre no haya al menos escuchado una vez hablar de él: el presidente de la AFA que llevó a la Difunta Correa al Mundial. Claudio “Chiqui” Tapia fue clave en el logro de la Selección Argentina que luego de 36 años trajo la Copa a casa.

https://twitter.com/tapiachiqui/status/1605314533156798465 Gracias por tanto amor!!



Somos el país más futbolero del mundo!



La copa ya está en casa pic.twitter.com/OxgPE6wK5c — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Salió de Concepción para probar suerte en Buenos Aires, y desde allí fue escalando, ganando reconocimiento y el respeto de los suyos hasta lograr uno de los cargos más importantes en el mundo del fútbol nacional: presidir la AFA (Asociación de Fútbol Argentino). Claudio "Chiqui" Tapia es uno de los sanjuaninos más conocidos por estas horas. Amigo de Messi, Scaloni y del plantel que logro alzarse con la Copa del Mundo, sin duda es un “personajón” de este año.

Cristian Solera, el "loco" que persiguió a Messi por el mundo y consiguió su firma gracias a Tiempo de San Juan

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43.jpeg

Siguiendo con el espíritu mundialista, no podía quedarse afuera Cristian Solera, el joven que prácticamente persiguió a Leo Messi por todo el mundo con un solo sueño: conseguir su firma para estamparla de forma permanente en su piel.

image.png

“Soy la persona más feliz de todas”, expresó en su momento a Tiempo de San Juan desde Londres, previo a la Finalissima. Para poder conseguir la ansiada firma, Solera recorrió 30.000 kilómetros, visitó distintos lugares donde estaba Messi, con la esperanza de que se le dé.

Sueño cumplido: el sanjuanino que recorrió el mundo, al fin conoció a Messi

Claudio “Chiqui” Tapia y Jorge Miadosqui fueron quienes concretaron el encuentro, ya que ambos habían tomado conocimiento de la historia de Cristian por la nota publicada en Tiempo de San Juan y decidieron ayudarlo a cumplir su sueño. No sólo lo invitaron a recorrer las instalaciones del lugar donde se hospedaban los futbolistas argentinos, sino que además se llevó la firma del “mesías”.

Darío Barassi: programa exitoso, Martín Fierro y padre por segunda vez

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.06.03.jpeg

Fuera de la provincia hay sanjuaninos que hacen historia, y que todo el tiempo se muestran orgullosos de su tierra. No hay quien le haga mejor publicidad a la provincia que Darío Barassi, quien, además, gracias a su carisma y al potencial que demostró como conductor de “100 Argentinos Dicen”, logró ganarse el cariño de todo un país.

https://twitter.com/telefe/status/1526045767965843457 Emoción y alegría en la mesa de 100 Argentinos dicen cuando se enteraron que ganaron el #MartinFierro a mejor programa de entretenimiento ¡Felicitaciones @dariobarassi!



Elegí qué ver en https://t.co/EPZO6EixXm pic.twitter.com/NFfQAQQ3QE — telefe (@telefe) May 16, 2022

Este año para Darío vino muy cargado de emociones: fue padre de su segunda hija, Ines; ganó un Martín Fierro por el programa (aunque quería el de mejor conductor); compartió una serie con Guillermo Francella; y fue elegido como uno de los Personajes del Año de la Revista Gente, entre otros tantos logros que obtuvo el sanjuanino que mejor nos representa en Buenos Aires.

Emi Soler: el “talentazo argentino” que mostró el potencial musical de San Juan

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.06.03 (1).jpeg

Talento Argentino estuvo copado de sanjuaninos que enamoraron a los jurados durante las audiciones a ciegas y fueron sorteando las distintas instancias. Emi Soler es nuestra elegida porque fue la única sanjuanina que llegó a las últimas etapas del certamen, demostrando el talento que hay en San Juan.

Cuestionario Irreverente - Emilia Soler

Con solo 20 años conquistó a La Sole, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y a su coach, Lali Espósito. Ya a los 17 se hacía notar en las plataformas digitales sacando su primer EP. Desde su participación en el programa de Telefé, su vida cambió para bien, ya que fue una de las elegidas para abrir la temporada de verano en un evento de suma importancia organizado por Punta del Este y Pinamar. La primera de muchas presentaciones importantes que tendrá en su vida artística.

Emilia Merino, el ángel guardián de los callejeritos

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.08.38.jpeg

Emilia Merino es una de las proteccionistas más conocidas de la provincia. Su lucha por el respeto de los animales es digna de admirar. Combativa, fuerte y perseverante. Así es el espíritu de esta mujer de 58 años, que hace 7 años fundó una ONG. Emilia no tiene problemas de plantarse ante quien sea cuando los derechos de los animales son vulnerados de alguna manera.

Emilia, la sanjuanina que cuida a los perros que nadie quiere

La mujer, que cuida a más de 100 perros, fue una de las primeras en plantarse en el Concejo Deliberante de Ullum cuando los ediles analizaban un proyecto que preveía la eutanasia para perros. Este es uno de los tantos episodios que la tuvieron como protagonista a la proteccionista que es capaz de mover cielo y tierra para cuidar a quienes no se pueden defender.

Francisco Zito, entre la alfombra roja de un premio internacional y la alta costura en un sector marginado

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.06.03 (2).jpeg

El diseñador sanjuanino Francisco Zito logró llevar su ropa de alta costura a una de las alfombras rojas más observadas en el mundo, como así también llegar con su creatividad al Penal, donde se aloja la población más juzgada por la sociedad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClO0QikrqCS%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=197b256f-93ea-40bd-b967-ee553c3c48a8&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cande y Paulo (@candeypaulo)

El diseñador local fue el encargado de vestir a Cande Buasso y Paulo Carrizo la noche de la premiación de los Latin Grammy; donde la vanguardia, el glamour y la elegancia estuvieron a la orden del día.

image.png

Pero mientras sus creaciones paseaban por Las Vegas, Zito llevaba adelante un proyecto ambicioso: enseñar alta costura a los presos del Servicio Penitenciario de Chimbas. Con visitas al Penal dos o tres veces a la semana, compartió sus conocimientos con hombres y mujeres privados de su libertad, con el objetivo de llevar la alta costura a todos lados, y que quien sienta la misma pasión que él pueda encontrar en el hilo y la aguja una salida laboral.

Fran Álvarez, de la Villa Italia a Patronato, la joyita del futbol local que juega en primera

WhatsApp Image 2022-12-30 at 15.06.03 (3).jpeg

Surgido de San Martín, Fran Álvarez, el rawsino de 22 años hizo una gran carrera en Patronato. A un mes de su llegada al equipo, ya estaba realizando su primer gol en Primera, algo que no se va a olvidar nunca.

Fran Álvarez: Extrañar San Juan, las comidas de 'la vieja' y el corazón partido por Boca y Patronato

Además, fue una figura clave del equipo en el partido que se disputo en San Juan ante Boca, donde el Xeneize quedó eliminado por penales; y gritó “Campeón” de la Copa Argentina luego de vencer a Talleres en Mendoza.

Giuliano Giuliani, el “capi” de los pibes y el desafío de quedarse con la Copa

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43 (1).jpeg

Con 18 años logró un nivel deportivo de tal magnitud que no solo fue convocado para formar parte de la Selección Argentina Sub 19 para el Mundial de Hockey Sobre Patines, sino que además portó la cinta de capitán y logró protagonismo en todos los partidos que se disputaron en la provincia.

IMG_6800.JPG

Sobre él, en su rol de capitán, pesaba la responsabilidad del debut y de ganar la primera de las tres copas mundiales que se disputaban en San Juan. Con templanza, el patinador de Concepción lo logró junto a un equipo con fuerte presencia sanjuanina.

Hugo Flores: con la música en la sangre, codeándose con los grandes del cuarteto

12 Hugo Flores.jpg

Córdoba es la capital del cuarteto por excelencia. Poder llegar a uno de los escenarios de esa provincia es el sueño de cualquier músico del género. Hugo Flores y Omega cumplieron el sueño este año, cuando fueron invitados al Cosquín Cuartetero.

Cuestionario Irreverente: Hugo Flores, el cuarteto de la Villa del Carril para todo el país

Hugo, cantante de la banda y uno de los principales motores para que el proyecto sea el responsable del éxito de Omega, de haber sido la primera banda de cuarteto del interior en tocar en el imponente escenario compartiendo grilla con Ulises Bueno, El Loco Amato, Jean Carlos, Damián Córdoba, La Monada, The Monkey y Desakta2.

Janna Santero, el “mini” aliento sanjuanino que llegó hasta los oídos de Messi

13 Janna Santero.jpg

Y en el año del Mundial no podíamos dejar afuera de los personajes a Janna Santero, la pequeña de 7 años que con su inocencia y toda su pasión grabó una canción para Leo Messi, escrita por la reconocida artista local Mikaela Salinas.

image.png

El video tuvo tal repercusión y viralización que no solo los portales nacionales se hicieron eco, sino que el tema llegó al Capitán de la Selección. Así lo demostró Antonela Rocuzzo, cuando compartió en sus redes sociales la canción de la mini fanática.

Juli Coria, de "Chica Sedal" a Open English y una carrera actoral donde la comedia dice presente

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43 (2).jpeg

Entre los sanjuaninos que salieron de la provincia y la “rompen” en otros lugares se encuentra Juli Coria, quien tiene una fuerte presencia en redes sociales con sus videos cargados de un humor original, sano y tocando temas muy propios de la actualidad. Además desarrolla su carrera profesional en la actuación con mucho éxito.

Mientras en el 2021 se convirtió en “Chica Sedal” al protagonizar una de las campañas publicitarias de la marca, este año fue buscada por Open English, la escuela de inglés en línea, para hacer publicidad, pero utilizando su estilo y humor.

Martina Frías: pionera sobre ruedas, orgullo local

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43 (3).jpeg

Con solo 15 años Martina Frías se convirtió en la primera skater sanjuanina en formar parte de la Selección Argentina, representado a la provincia y al país en los Juegos Sudamericanos. Pero no solo eso, con su corta edad la adolescente se encamina a ser la primera deportista profesional de San Juan en la actividad.

Martina Farías, la chica skater que marca un hito

“Quiero sacar frutos de esta posibilidad, porque una sueña en grande y hablo de los Juegos Olímpicos. Ojalá que pueda seguir por este camino y que en un futuro haya más chicas en la disciplina. Porque la pista nueva generará un antes y un después en el deporte sanjuanino”, dijo la deportista a Tiempo de San Juan.

Ramiro Villegas vivió el sueño del pibe: fue “adoptado” por el Tío Abdul en Qatar

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43 (4).jpeg

Quienes llegaron hasta el país árabe para vivir el Mundial de Fútbol trajeron más anécdotas que otra cosa. Uno de ellos fue Ramiro Villegas, quien en exclusiva le contó a Tiempo de San Juan sus aventuras con “el Tío Abdul”, un jeque multimillonario dedicado al negocio del petróleo.

image.png

"Todo arrancó cuando nos pusimos a hablar con este hombre en una estación de metro. Charlamos, nos dejó una tarjeta y nos pidió los teléfonos. Al otro día nos escribió y nos buscó con su chofer", comentó Ramiro a este medio sobre los inicios de una historia que parece sacada de una película.

Sanjuaninos "adoptados" por un jeque en Qatar

Comida, vestimenta típica, regalos costos, eventos para agasajar a los sanjuaninos que acompañaban a Ramiro y un tour de lujo. El sanjuanino no solo tuvo la oportunidad de estar en el epicentro de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, sino que además fue “mimado” por un jeque.

Rosita, ¡Dale con ese viral! 17.000 seguidores en TikTok, una hazaña inesperada

17 Rosita.jpg

Hay quienes buscan ser influencers y virales, otros simplemente tienen la chispa para serlo. Ese es el caso de Rosita, la sarmientina de 43 años que sin saber siquiera qué es TikTok cosechó 17.000 seguidores y un sinfín de comentarios y reacciones por ser cómo es.

Video Rosita Tello hace un calor de la cho...

La mujer de Los Berros se hizo viral con su video “hace un frío de la chot…” en una red social que tuvo su mayor auge en la pandemia.

Serenity, la pequeña gran luchadora que despertó la solidaridad de los sanjuaninos

18 Serenity.jpg

La historia de Serenity se conoció sobre mediados de marzo. Fue diagnosticada con cáncer y en el medio de la lucha contra la enfermedad, la niña hacía pulseras y portabarbijos para vender en el hospital.

image.png

La pequeña proviene de una familia muy humilde, y cuando trascendió su historia también se conoció la realidad en la que vive ella, sus padres y hermanos. Eso fue suficiente para movilizar a más de una decena de personas que se organizaron para celebrarle el cumpleaños de sueños a Serenity. Hasta el plantel de San Martín se conmovió con la historia de la pequeña y se unieron al pedido de una vivienda en condiciones para poder transitar su enfermedad; vivienda que llegó en agosto de este año.

Tity LMC: esfuerzo, sacrificio para cumplir el sueño de llegar lejos con la “Cumbia 420”

WhatsApp Image 2022-12-30 at 13.52.43 (5).jpeg

“La gente juzga, pero no sabe todo el trabajo y sacrificio que hay detrás de esto. No me enojo por las críticas, yo sigo para adelante, porque es mi sueño y el de toda mi familia”, dijo Tity LMC a Tiempo de San Juan, el joven artista que hace de todo para poder invertir en su sueño, llegar lejos con su música, con la “Cumbia 420”.

La historia detrás del fenómeno: Titi, el pibe de la Cumbia 412

Para poder darle curso a su proyecto musical, el joven sanjuanino vende pizzas que hace su mañana y realiza trabajos de albañilería con su padre. "Quiero ser músico, estudiar, llegar a Buenos Aires, poder ayudar a mi familia, que tanto hace por mí. No le doy importancia a la mala onda, no soy rencoroso. Yo esto lo hago de corazón. Es muy difícil salir de la provincia, llegar, pero voy a lograrlo".

Verónica Araya, ¡Lista para demostrarle al mundo que todo se puede lograr!

20 Veronica Araya.jpg

Ejemplo de superación es Verónica Araya. No solo es activista trans, sino también presidenta de la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgéneros de la Argentina y con 40 años demostró que no hay más obstáculos en el camino que los que uno mismo se coloca.

image.png

Con 40 años decidió volver a la educación, y este año, completando sus estudios en el nivel medio, tuvo uno de los mejores promedios y fue abanderada. En una sociedad donde este año a nivel estatal se ha trabajado mucho por la comunidad LGBTIQ+, el logro de Verónica es sin duda un empuje para muches.

Claudia Pirán, de los escenarios de San Juan a ser jurado de Tinelli

27 piran.jpg

Definiendo la experiencia como “histórica”, la cantante sanjuanina Claudia Pirán llegó a los televisores de todos los argentinos al formar parte del jurado de “Canta Conmigo Ahora”, la apuesta de Marcelo Tinelli y su productora este año.

image.png

"Yo me siento halagada de que Marcelo diga 'Claudita, ¿qué pensas?', o que un participante con quien todos somos muy empáticos, escuche lo que tenemos para decir", reveló la artista local en redes sociales, cuando compartió en redes su experiencia tras formar parte del big show en su vida, no solo profesional sino también a nivel personal. El haber sido convocada significó un gran reconocimiento a su carrera como cantante, una de las más reconocidas de la provincia.