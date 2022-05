El sanjuanino que recorre el mundo por la firma de Messi: ¡ahora está en Londres!

messii.jpg

El joven, quien es oriundo de Pocito y trabaja por temporadas en una empresa danesa, busca que el astro del fútbol mundial le firme el tatuaje que lleva en la pierna izquierda y tiene su retrato. Por eso viajó a Francia, a Brasil, regresó a San Juan para el clásico con Brasil -exponiéndose incluso a que lo echen del trabajo- y ahora está en tierra inglesa cruzando los dedos para que por fin pueda cumplir con su viejo anhelo.

"Cuando me enteré de la Finalissima saqué inmediatamente los pasajes y las entradas. Me imaginé poder estar de nuevo cerca de Messi, el hecho de poder gritar que soy argentino en Inglaterra o cantar en contra de ellos, también fueron cosas que me motivaron. Yo busco solo que me firme el tatuaje. Él me enseñó que nunca hay que bajar los brazos, que hay que perseguir los sueños", relató Cristian.

49ad1e7b-f749-440e-9069-56d034a82d68.jpg

Y junto al sueño de poder tener la firma de Messi estampada en su piel, también está el deseo de poder entregarle una estatua de la Difunta Correa al plantel albiceleste. Antes de emprender viaje Cristian pasó por el paraje de Vallecito junto a su hijo para hacer una promesa, claramente referida al crack del PSG, y se le ocurrió poder llevar un obsequio sanjuanino al equipo de Scaloni. Cabe destacar que Chiqui Tapia, presidente de AFA, es fiel devoto de la Difunta Correa. "Ojalá pueda acercársela al plantel, o a Chiqui Tapia. Si logro la firma y que ellos reciban mi regalo, debo volver a San Juan a cumplir la promesa que hice. Estoy ansioso y nervioso ", apuntó Solera.

Cristian sueña con que la cuarta sea la vencida. "Creo que esta vez será mi última oportunidad de estar cerca de Messi, ya no hay más recursos. Estaba por hacer una bandera para él, pero no me dio tiempo. La misma decía ´Messi no juegues más´ en mayúscula y ´con mi economía´ en minúscula (risas)", cerró el protagonista.