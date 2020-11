El diseñador sanjuanino que supo reinventarse: su musa y la virtualidad

El diseñador sanjuanino, Francisco Zito, apostó por un cambio paradigmático a la hora de mostrar su nueva colección, sobre todo en el formato, alejado de las pasarelas y de los eventos sociales que tanto prestigio le trajeron.

Este no fue el fin ni el límite para este artista, que lanzó sus diseños de manera totalmente virtual. Pensando en una mujer poderosa, segura, sensual y sofisticada, Francisco dejó todos sus bocetos y sueños en las manos de Edda Bustamante para lucirlos tal y como él lo soñó.

En esta entrevista exclusiva para Tiempo de San Juan, Zito cuenta con detalle cómo fue su reinvención como diseñador, las nuevas oportunidades que se le presentaron y su nueva visión sobre la moda en tiempos de crisis.

Se dice que toda crisis social, política, económica, religiosa, y demás repercuten en la moda y así también lo cree Francisco. Es por esto que la idea de su colección cambió en el modo de presentarla para así capturar imágenes que puedan sugerir diferentes sensaciones desde lo estático. Fue todo a través de las redes sociales, con nuevos formatos a los que supo adaptarse. "Aun así, resulta un nuevo mundo", confiesa el diseñador.

Zito, además, asegura que esta colección es una reinvención total sobre su mirada del mundo de la moda, una transformación pensada en resaltar la femineidad y personalidad de cada persona que viste, ya que todo cambio o crisis se manifiesta definitivamente en esta industria.

En cuanto a su colección, Francisco parte de un proceso creativo donde quiso exagerar en cada diseño los botones y accesorios. Metal, madera , nácar y mucha pasamanería, y de la mano de esos detalles únicos plasmar una mujer que se reinventa volviéndose de metal, de piedra , de madera, como los accesorios que componen su diseños.

Su musa, la inspiración. Edda Bustamante por Zito:

En la fantasía de este diseñador, se encuentra una mujer arriesgada, atrevida, segura de sí misma, se enfrenta cada día a la vida imponiéndose, saliendo de la invisibilidad para imponerse en tiempos de crisis. La vida la puso frente a sus ojos y encarnó esta colección, siendo la modelo principal para lucir su cápsula.

Estuvimos en contacto siempre. En Junio de este año nos encontramos y le pregunté si quería ser la musa que me hacía falta y no se negó, ahí caí en shock. Finalmente tenia la modelo que quería para esta creación. Su mirada, su sensualidad, la impronta que deja en cada diseño".

En cuanto los géneros que eligió para cada uno de estos diseños, optó por el crep, el satén, el eco cuero, las telas metalizadas y diversos estampados de acuerdo a su motivación, pasa así darle vida a cada prenda.

En cuanto a su presente, reconoce que la demanda cayó, cambió la modalidad de trabajo y se dejó ganar por la virtualidad, pero nunca dejó de trabajar. En el futuro se ve diseñando prendas de vestir por el simple hecho de crear, y según el mismo dice, hasta donde la demanda le permita llegar. No está en sus planes dejar de hacer vestidos de novia, fiestas, galas y cóctel, pero si acepta que se vio, como todos, obligado a reinventarse de alguna u otra manera para tratar de sobrevivir de subsistir y seguir.

"Cuando amas tanto lo que haces n oes trabajo, sino que se vuelve algo placentero. Hasta el dia de hoy la moda y la costura no dejan de soprenderme"

Es por ello es que sigue estudiando y trabajando, vía Zoom, en una Beca llamada FlusLab que consiste en formar parte de un equipo creativo donde conviven varias disciplinas, y es el arte de la creación lo más fuerte. Termina a mediados de diciembre y ahí podrá ver reflejado el producto y resultado de ese gran "laboratorio creativo".

Con mirada al pasado, ante la pregunta de qué le diría a "ese Francisco" que estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la moda, el diseñador respondió emocionado:

"Que haga lo mismo que ha hecho, eso incluye todo. Sin perder la esperanza, con ganas de seguir creciendo reinventándose cada día a pesar de cualquier golpe. La vida está llena de cosas tristes, alegres, felicidad, y no tanto. A mí me toco en esta vida, la mía y me gusta como es. Creo que volvería a hacer lo mismo que hice, y a disfrutarlo como lo disfruto día a día"