Sus pasos en la niñez, el 10° Mundial y el sueño de que su mamá la vea jugar: Gutiérrez, la carta fuerte de Las Águilas

En un viaje en el tiempo, Adriana contó cómo conoció al hockey sobre patines y cuál fue el momento que sintió esa conexión: "En ese momento tenía 8 años y éramos socios del Centro Valenciano. Íbamos a pasar todos los veranos ahí, a la pileta, lo típico. Un día vi a chicos patinando con los patines extensibles, que en aquella época se usaban, y le dije a mi mamá que yo quería, que me gustaría probar patinar con un stick a ver que tal es y desde ese momento no lo dejé más".

Gutiérrez, la carta fuerte de Las Águilas

Pese al haber crecido con la competencia de San Juan, Adriana pegó el salto a Europa en 2007: "Me fui con 21 años y ya llevo bastantes años allá. Un poco más de la carrera Senior la jugué allá (En España). Al principio me costó un poco pero al ser un país de compartimos el mismo idioma, se hace mas fácil. Después te haces amistades y se hace mas llevadero todo".

Desde que empezó en el camino del hockey sobre patines, Adriana supo que llegar a Las Águilas era su principal meta. Ahora, con un compromiso en puerta, aclaró: "Es el sueño de toda jugadora, es a lo que todas aspiramos. Por suerte lo pude concretar, nunca pensé que lo podía hacer por tanto tiempo. Me siento una privilegiada, espero que salga todo bien en este mundial y llevarnos la copa".

"Siempre es un orgullo vestir esta camiseta. He conseguido cuatro mundiales y éste es especial por muchas cosas: porque es en San Juan, donde empecé y está mi familia, mis amigos y la gente que me acompañó todos estos años. Acá es sin duda la cuna del hockey. Estoy enfocada en el Mundial, en poder conseguirlo", aseguró Gutiérrez.

Uno de sus mayores deseos a sus 37 años y con un Mundial en puerta, es ver a su madre en la tribuna junto a sus pequeños sobrinos: "Mi mamá no pudo ver muchos mundiales en persona, en realidad solo pudo ver dos. Y también por mis sobrinitos, que va a ser la primera vez que me van a ver jugar un Mundial, porque siempre escuchan que la tía juega al hockey y lo ven por tele pero nunca lo han visto en directo".