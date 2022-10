Cande y Paulo, confesiones de una pareja sanjuanina nominada a los Grammy

La música, su amada música, les ha regalado a Cande Buasso y Paulo Carrizo una nominación a los Premios Grammy Latinos que aun no terminan de creerse , pero para la que se están preparando con toda la ilusión y emoción del mundo .

Lo que no se ve

Lo que no se ve Trabajar cara a cara con la muerte: así es ser panteonero en San Juan

“La previa de la entrega de los premios la estamos viviendo con mucha felicidad y tratando de aterrizar un poco porque aún lo sentimos un poco increíble. De momento, seguimos con nuestra vida normal, pero muy felices”, comentó Paulo, quien también compartió cómo fue que recibieron la noticia.

“Yo estaba dando clases, fui al baño y al mirar el teléfono vi que estaba lleno de mensajes. No entendía qué pasaba y cuando vi que estábamos nominados justo me llamó Cande y nos pusimos a gritar. Volví a clases, como un poco descompuesto por la noticia y le conté a los chicos. Ahí terminamos la clase”, confesó el tecladista de este dúo que ya ha empezado a ser de los aeropuertos y los viajes al exterior parte de su vida cotidiana.

Cande y Paulo en Tiempo de San Juan

En cuanto a los 'outfit' que portarán en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Cande indicó: "Todavía no sabemos qué vamos a ponernos para la gala de entrega de premios. Es muy raro, pero eso lo están viendo otras personas, nuestro mánager. Quizá sea un vestido de Gucci, rojo, ¿no?”.

"Creo que todo el mundo alguna vez ha flasheado tener un premio y dar las gracias", Cande

Por su parte, Paulo agradeció no tener que encargarse de ese importante aspecto: “No lo sabemos, pero creo que es mejor porque nosotros muchas veces entramos a discutir por el tema de la ropa. Es medio catastrófico. Mejor que lo elijan ellos”.

Claro que consejos de cómo vivir un momento así también le están llegando a esta pareja de talentosos sanjuaninos. "Nos llamó Gabriel Abud, director de la Academia de los Grammy Latinos, y nos dijo que lo disfrutáramos mucho, que era un momento muy especial para nosotros al haber quedado nominados. Más allá de ganar o no, la nominación ya es algo muy importante de por vida. Y también nos dijo que estábamos en una categoría muy especial porque es como si fuera la entrada a la academia. También hablamos con nuestro mánager y Sebastián Krys, que es un gran productor argentino-estadounidense, y nos dijeron lo mismo, que no hay que estar tan preocupados por si ganás o no, sino en disfrutar de los cuatro y cinco días que vamos a estar en Las Vegas. Y también nos sugirieron tomar mucha agua porque hace más calor que en San Juan”, expresó Paulo con la colaboración de Cande, demostrando que la conexión del exquisito binomio está en todo momento.

"Todos nos imaginamos alguna vez con un Grammy, pero es algo tan loco que nunca crees que pueda pasar" Paulo

Con respecto a los artistas que se cruzarán en la gran noche de los Grammy Latinos, los chicos tienen bastante claro. "Sofía Campos, Eruka Sativa, Marilina Bertoldi y Fito Páez, que no lo conoces, pero nos encantaría. E internacionales estarán Juanes, Christina Aguilera y muchos artistas de mucho nivel y enormes trayectorias”, repasaron Cande y Paulo antes de agregar: “Sabemos que hay un protocolo por si llegás a ganar, por donde tenés que subir y donde hablar, pero el resto tenemos entendido que es muy tranqui. Habrá momentos para juntarse, para hablar, para conocer gente, así que seguro que nos sacaremos fotos”.