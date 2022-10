Extrañar San Juan, las comidas de 'la vieja' y el corazón de su familia que estará partido por Boca y Patronato

El futbolista sanjuanino hace cuatro meses que no pisaba San Juan y expresó que está muy contento de poder volver a ver a los suyos: "Voy a ver a mi familia que hace mucho no veo. A mi sobrino, por suerte, lo dejaron que vaya a casa y fue con mi mamá, mi cuñado. Lo sigo siempre", relató el futbolista.

Una de las cosas que más extraña pero que se defiende para que no se note, es en la cocina: "Tengo la suerte de haber aprendido muy bien. Obviamente la mano de mamá no está, pero me la rebusco y cocino muy bien, en ese momento no la extraño", aseguró entre risas Francisco,

Motivado por lo que será el choque de mañana ante Boca por la semifinal de la Copa Argentina, afirmó: "Estamos ilusionados con que será un lindo partido, un lindo espectáculo. Varios de nosotros es la primera vez en esta instancia y es histórico para el club también".

Seguido de esto y ante su buen presente en El Patrón de Paraná, dijo que 'lo está disfrutando bastante'. Además, se animó a contar la pica que habrá entre ellos cuando se enfrente el fanatismo de los suyos, contra el equipo que él juega: "Mi familia es fanática de Boca. Ojalá que mañana sufran y sea para nuestro lado. Más que nada para mi hermano, que es fanático, que sufra un poquito y que sea para nosotros, cualquier resultado, pero para Patronato".

