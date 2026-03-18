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El Gobierno de Senegal denunciará a la CAF por corrupción tras retirarle el título de la Copa Africana de Naciones

A dos meses de la consagración, la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de revertir el resultado y otorgar el título al rival de Senegal generó un fuerte conflicto institucional, con el rechazo de la Federación y una denuncia formal del Gobierno senegalés contra el organismo rector del fútbol africano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos meses después de la final de la Copa Africana de Naciones, el martes pasado la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinó quitarle el trofeo a Senegal, que había vencido 1-0 en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, y adjudicárselo a su rival, lo que desató una fuerte reacción institucional, no sólo por parte de la Federación, sino que el propio Gobierno senegalés denunció a la entidad.

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Mientras la selección prepara una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Estado anunció que avanzará por la vía judicial para revertir la medida. Desde Dakar, el rechazo fue contundente y con duros términos hacia la resolución. El comunicado oficial, desvelado en la mañana del miércoles, calificó el fallo como "injusto, sin precedentes e inaceptable" y advirtió que “desacredita al fútbol africano”.

“Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo. Exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF”, señaló el Gobierno. Además, anticipó que llevará el caso hasta las últimas instancias posibles: “Se recurrirá a todas las vías legales pertinentes, incluso ante los tribunales internacionales competentes, para garantizar que se haga justicia y se restablezca la primacía de los resultados deportivos”.

En la misma línea, la federación confirmó que acudirá al TAS para defender su postura: “Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, en Suiza”.

El origen del conflicto se remonta a una jugada clave en el cierre del partido decisivo. Un penal sancionado en el minuto 100 a favor del conjunto marroquí desató la protesta del plantel, que abandonó el campo en señal de disconformidad. En medio del caos, una escena reflejó la tensión del momento dentro del equipo. Sadio Mané intentó sin éxito convencer a sus compañeros de regresar, mientras el encuentro continuó con la ejecución fallida de Brahim Díaz.

A pesar de ese contexto, el equipo senegalés había logrado imponerse en el marcador durante el suplementario. Sin embargo, la protesta derivó en una denuncia que prosperó bajo el argumento de abandono del partido, lo que terminó inclinando el fallo administrativo.

Finalmente, el organismo rector resolvió dar por ganado el encuentro a Marruecos por 3-0. Según el dictamen, “La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones”. El impacto de la decisión se sintió en todo el continente, con posturas enfrentadas. Mientras en Marruecos hubo festejos, otras selecciones expresaron su rechazo, como Argelia, que sostuvo: “Los torneos se ganan en la cancha”.

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