La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia

La dramática final de la Copa Africana de Naciones tuvo una inesperada y escandalosa resolución dos meses después de su disputa. La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) definió darle el partido por perdido a Senegal, que había ganado por 1-0 en el alargue, y declarar campeón a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0.

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En aquel encuentro, que se disputó el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat en Marruecos, los senegaleses explotaron con el arbitraje del congoleño Jean Ndala por el agónico penal que señaló para los locales (a los 98 minutos) y abandonaron el terreno de juego.

Luego de 10 minutos de incertidumbre, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partido se reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz. Luego, Pape Gueye convirtió el gol del triunfo para Senegal, que conquistó el título. O al menos eso parecía hasta el giro inesperado de este 17 de marzo...

Este martes, la Junta de Apelación Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró a Senegal "culpable de perder por incomparecencia" (por infringir con los artículos 82 y 84 del reglamento), darle el partido por perdido por 3-0 y, por ende, el título a Marruecos.

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", expresaron en un comunicado.