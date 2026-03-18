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Torneo Local

Atenas y Unión buscarán ganar para seguir prendidos en lo alto del fútbol sanjuanino

El Mirasol y el Azul de Villa Krause chocarán frente a sus rivales de turno este fin de semana, con la única opción de permanecer en la cima. Sus escoltas, Colón y Desamparados, también tendrán su partido. Todos los choques con día y horarios confirmados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: De Local.&nbsp;

Foto: De Local. 

El fútbol sanjuanino volverá a tener otro capítulo vibrante este fin de semana. Los equipos volverán a salir a escena y ninguno quiere soltarle el pie al acelerador. Atenas y Unión de Villa Krause, los punteros, intentarán hacer bien las cosas para sumas de a tres y seguir prendido en la cima de la general. En tanto, sus escoltas, Colón y Desamparados, harán lo propio para acortar la distancia con los líderes. Todo lo que tenés que saber.

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El equipo rawsino, que está primero de la tabla por diferencia de gol (15pts), visita Ullum para medirse frente a San Lorenzo. El duelo en Primera será a las 17hs y en Cuarta a 14.30hs. Atenas, por su parte, que también está en la cima con la misma unidad, recibe a Peñarol en La Rinconada.

En cuanto a sus escoltas, Colón choca con Alianza en la calle Sargento Cabral y Desamparados visita a Defensores de Argentinos. Todos los cruces.

VIERNES:

Trinidad-Carpintería

SÁBADO:

Minero-Villa Ibáñez

Colón-Alianza

San Lorenzo de Ullum-Unión

López Peláez-Sarmiento

Marquesado-Rivadavia

Atenas-Peñarol

Defensores de Argentinos-Desamparados

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