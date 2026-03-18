Atenas y Unión buscarán ganar para seguir prendidos en lo alto del fútbol sanjuanino

Foto: De Local.

El fútbol sanjuanino volverá a tener otro capítulo vibrante este fin de semana. Los equipos volverán a salir a escena y ninguno quiere soltarle el pie al acelerador. Atenas y Unión de Villa Krause, los punteros, intentarán hacer bien las cosas para sumas de a tres y seguir prendido en la cima de la general. En tanto, sus escoltas, Colón y Desamparados, harán lo propio para acortar la distancia con los líderes. Todo lo que tenés que saber.

El equipo rawsino, que está primero de la tabla por diferencia de gol (15pts), visita Ullum para medirse frente a San Lorenzo. El duelo en Primera será a las 17hs y en Cuarta a 14.30hs. Atenas, por su parte, que también está en la cima con la misma unidad, recibe a Peñarol en La Rinconada.

En cuanto a sus escoltas, Colón choca con Alianza en la calle Sargento Cabral y Desamparados visita a Defensores de Argentinos. Todos los cruces. VIERNES: Trinidad-Carpintería SÁBADO: Minero-Villa Ibáñez Colón-Alianza San Lorenzo de Ullum-Unión López Peláez-Sarmiento Marquesado-Rivadavia Atenas-Peñarol Defensores de Argentinos-Desamparados Juventud Zondina-9 de Julio

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