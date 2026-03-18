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Competencia internacional

Cuenta regresiva: el Ironman 70.3 ya superó los 1.000 inscriptos

Hasta entonces se registraron atletas de 20 países de todo el mundo. La prestigiosa carrera de triatlón se celebrará el próximo domingo 29 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A casi 10 días para la competencia, actualmente más de 1.000 atletas de todo el mundo se inscribieron para IRONMAN 70.3 – San Juan 2026. La prestigiosa competencia internacional de triatlón se disputará el próximo domingo 29 de marzo.

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Hasta la fecha de esta publicación, la plataforma web de IRONMAN registró inscripciones provenientes de los siguientes países: Andorra, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España, Suiza, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela además de Argentina.

Los atletas interesados en participar aún están a tiempo de registrarse en el siguiente enlace IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 (ironman.com/races/im703-san-juan/register). Se prevé que la carrera alcanzará los 1.200 participantes en total.

En gran medida, la alta convocatoria de atletas se debe a cuatro razones: por los encantadores paisajes de la provincia, la hospitalidad del público sanjuanino, los estándares de calidad en organización, y porque San Juan fue una de las mejores cinco sedes del mundo en 2025, debido al 95% de satisfacción de los atletas. La entrante será la quinta edición del IRONMAN 70.3 en la provincia.

Esta carrera de triatlón comprenderá tres disciplinas: el inicio de aguas abiertas en Dique Punta Negra; ciclismo en ruta por Zonda, Ullum, Rivadavia hasta Teatro del Bicentenario; y cierre con carrera a pie por Capital y final en Plaza Bicentenario.

El circuito completo de IRONMAN 70.3 – San Juan 2026 está confirmado e incluirá 1,9 KM de nado en aguas abiertas, 90 KM de ciclismo y 21.1 KM de carrera. La información está disponible en el siguiente enlace (sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-03-12/66564-informacion-con-circuitos-y-distancias-de-ironman-70-3-san-juan-2026).

La competencia es organizada por World Triathlon Company, cuenta con un respaldo y trabajo interministerial de Gobierno de San Juan y patrocinio de empresas privadas como Veladero, Baggio, Parador Punta Negra, Multiled, Andesmar, entre otros.

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