miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debut

"Las Patitas" del básquet dan el salto: en casa, Universidad debuta en el Promocional mendocino

El equipo femenino de la UNSJ jugará en la categoría A2 de la Federación Mendocina y este sábado tendrá su esperado estreno en el Gimnasio Ambrosini.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-18 at 10.07.16

El básquet femenino de Universidad Nacional de San Juan se prepara para un nuevo desafío. Las “Patitas” harán su debut en el Torneo Promocional de Mendoza, donde competirán en la categoría A2 de la Federación Mendocina, con el objetivo de seguir creciendo y sumar rodaje en un certamen más exigente.

Lee además
La dura carta que se hizo viral en medio del extenso paro docente de profesores de la UNSJ que afecta a los colegios preuniversitarios.
UNSJ

La dura carta de un sanjuanino por los paros de los preuniversitarios: "Los colegios que nos hicieron iguales"
Lionel Messi volverá a pisar el césped de La Bombonera con la camiseta de la Selección Argentina.
Amistoso

La Selección Argentina se medirá a Guatemala en 'el mejor estadio del mundo'

El estreno será este sábado, desde las 17:45, en el Gimnasio Ambrosini, donde el equipo sanjuanino jugará como local ante San José de Mendoza. La posibilidad de disputar los partidos en casa representa un punto clave en esta nueva etapa, ya que les permitirá evitar las dobles jornadas y sostener un mejor ritmo de competencia.

El plantel turquesa está integrado por Luz Pittaluga, Valentina Oviedo, Melina Aballay, Elina Rodríguez, Camila Manrique, Lorna Valdivieso, Nicole Saso, Jimena Quiroga, Julieta Quiroga, Camila Aguilera, Nazarena Luna, Alma Accoltti, Guadalupe Mut y Lucrecia Llarena.

El entrenador Fernando Llarena explicó que la decisión de sumarse al torneo mendocino surge de un análisis del rendimiento del equipo durante el año pasado y de la necesidad de encontrar una competencia acorde al desarrollo del grupo. En ese sentido, destacó que este nuevo calendario permitirá potenciar el crecimiento deportivo del plantel.

Con ilusión renovada y el respaldo de jugar en casa, las Patitas inician un camino que apunta a consolidarlas y dar un paso más en el desarrollo del básquet femenino sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Cuenta regresiva: el Ironman 70.3 ya superó los 1.000 inscriptos

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026: fecha, hora, bombos y cómo verlo

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Azzaro fulminó a Estudiantes de Río Cuarto y crítico a Wanchope Ábila: "Es de lo peor que vi en Primera"

La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia

Real Madrid dejó afuera al City de Pep en Champions: doblete y un festejo picante de Vinicius

La UAR avanza con una candidatura conjunta para la Copa del Mundo de Rugby 2035

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.
Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

 Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
Debate ambiental y minería

Un geólogo reabre la polémica en la cordillera: asegura que en Pachón hay un glaciar que sirve

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Te Puede Interesar

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Por Daiana Kaziura
Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa
Gravísmo

Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa

El ENRE puso en marcha el proceso y habrá audiencia pública por la disputada línea eléctrica en San Juan.
Pelea por la energía

Ahora es oficial: el ENRE convocará a audiencia pública por la línea de 500 kV que pidió Vicuña en San Juan

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo
Imágenes

Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

Los gremialistas Patricia Quiroga (UDAP), Daniel Quiroga (AMET) y Karina Navarro (UDA) llegando juntos al despacho de la ministra de Educación Silvia Fuentes en una de las reuniones paritarias.
Negociación

Paritaria docente: aseguran que UDAP aceptó la última oferta salarial