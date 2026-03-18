"Las Patitas" del básquet dan el salto: en casa, Universidad debuta en el Promocional mendocino

El básquet femenino de Universidad Nacional de San Juan se prepara para un nuevo desafío. Las “Patitas” harán su debut en el Torneo Promocional de Mendoza, donde competirán en la categoría A2 de la Federación Mendocina, con el objetivo de seguir creciendo y sumar rodaje en un certamen más exigente.

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El estreno será este sábado, desde las 17:45, en el Gimnasio Ambrosini, donde el equipo sanjuanino jugará como local ante San José de Mendoza. La posibilidad de disputar los partidos en casa representa un punto clave en esta nueva etapa, ya que les permitirá evitar las dobles jornadas y sostener un mejor ritmo de competencia.

El plantel turquesa está integrado por Luz Pittaluga, Valentina Oviedo, Melina Aballay, Elina Rodríguez, Camila Manrique, Lorna Valdivieso, Nicole Saso, Jimena Quiroga, Julieta Quiroga, Camila Aguilera, Nazarena Luna, Alma Accoltti, Guadalupe Mut y Lucrecia Llarena.

El entrenador Fernando Llarena explicó que la decisión de sumarse al torneo mendocino surge de un análisis del rendimiento del equipo durante el año pasado y de la necesidad de encontrar una competencia acorde al desarrollo del grupo. En ese sentido, destacó que este nuevo calendario permitirá potenciar el crecimiento deportivo del plantel.

Con ilusión renovada y el respaldo de jugar en casa, las Patitas inician un camino que apunta a consolidarlas y dar un paso más en el desarrollo del básquet femenino sanjuanino.