Abrieron las inscripciones para el IronKids 2026 en San Juan: todo lo que tenés que saber para anotarte

El evento se llevará a cabo el sábado 28 de marzo en la intersección de Avenida España y Avenida Ignacio de la Rosa, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. La iniciativa se enmarca dentro de las actividades vinculadas al Ironman 70.3 San Juan, consolidando a la provincia como sede de grandes encuentros deportivos de carácter internacional.

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Las acreditaciones presenciales para los participantes se realizarán los días jueves 26 y viernes 27 de marzo, de 11:00 a 20:00, en la Expo 2026, específicamente en el stand de Fundación FundaME. Desde la organización remarcaron la importancia de completar correctamente los datos personales al momento de la inscripción, ya que los mismos serán utilizados exclusivamente para fines administrativos, de acreditación y cobertura de seguro.

El costo de inscripción es de $20.000, y lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME, una institución sanjuanina que brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia, reforzando así el perfil solidario del evento.

De esta manera, el IronKids no solo busca incentivar la práctica deportiva desde edades tempranas, sino también promover valores como la inclusión, la solidaridad y el compromiso social, en un contexto donde San Juan continúa posicionándose como epicentro de grandes eventos deportivos.

El link para inscribirse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPmgGmty5EB8QHpXywijmDo6KrkaZ6QJn0-dcpPw18Jk_DuA/viewform?usp=send_form