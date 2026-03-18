La Unión Sanjuanina de Rugby confirmó su equipo técnico para la temporada 2026

La Unión Sanjuanina de Rugby (USR) oficializó la renovación de su staff de desarrollo y alto rendimiento para la temporada 2026, en una decisión que busca darle continuidad al proceso formativo que viene consolidándose en la provincia.

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El anuncio se realizó en la sede de la institución, con la presencia del presidente Lucas Verdeguer, el vicepresidente Jorge Barrera y el secretario Rubén Danna. En ese marco, se confirmó que Gabriel Pizarro continuará como Director de Centro, Iván Olmos como Oficial de Desarrollo y Pablo Scadding al frente de la preparación física integral.

Pizarro, que inicia un nuevo ciclo al frente del Centro Provincial, destacó que los entrenamientos comenzaron el pasado 11 de marzo y que actualmente se encuentran en plena etapa de captación. “El objetivo es darle herramientas a los chicos en un proceso formativo de dos años que es muy lindo de vivir”, explicó.

Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre clubes, Unión y Centro para el desarrollo de jugadores que logran dar el salto a nivel nacional. En ese sentido, mencionó como ejemplo el caso de Manu Cuneo, surgido del rugby local.

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En lo deportivo, adelantó que uno de los principales desafíos del año será el Campeonato Argentino, que comenzará en agosto y contará con un formato más exigente, con tres fechas clasificatorias.

Por su parte, Iván Olmos, quien cumple su cuarto año consecutivo en el cargo, realizó un balance positivo del crecimiento en la capacitación de entrenadores y en la expansión del rugby en la provincia. “Este año queremos trabajar muy fuerte en el rugby femenino y sostener lo logrado en el rugby de desarrollo”, señaló.

También destacó el avance de clubes de departamentos alejados del centro, como Pocito, que logró subir de nivel competitivo y disputará la Copa de Bronce en mayo. En esa línea, remarcó la importancia de seguir fortaleciendo instituciones como Cóndor, 9 de Julio y Caucete, con el objetivo de ampliar la base de jugadores y mejorar la competencia en categorías juveniles e infantiles.

De cara a la temporada, Olmos anticipó un calendario intenso de capacitaciones, que incluirá la finalización del Nivel 2 para entrenadores y la visita de Los Pumas a mediados de año.

Con esta renovación, la USR busca sostener el crecimiento del rugby sanjuanino a partir de un trabajo estructurado, con foco en la formación y el desarrollo a largo plazo.