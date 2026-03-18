miércoles 18 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Concachampions

Messi va por el gol 900: Inter Miami recibe a Nashville en una noche que pinta para histórica

El equipo de Javier Mascherano busca el pasaje a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro de ida terminó en igualdad sin goles.

Por Agencia NA
Lionel Messi busca rubricar una histórica marca en el choque de este miércoles por la Concachampions.

Lionel Messi busca rubricar una histórica marca en el choque de este miércoles por la Concachampions.

Inter Miami recibirá este miércoles al Nashville por la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un cruce que aparece atravesado por un dato gigantesco: Lionel Messi llega con 899 goles oficiales en su carrera y puede convertir el 900 en una noche de copa.

Lee además
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina
Amistoso internacional

Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala
la union sanjuanina de rugby confirmo su equipo tecnico para la temporada 2026
Rugby local

La Unión Sanjuanina de Rugby confirmó su equipo técnico para la temporada 2026

El foco, inevitablemente, estará puesto en el capitán argentino. Messi viene de marcar en la victoria 2-1 ante D.C. United, partido en el que firmó justamente el tanto 899 de su carrera, y mantiene una tendencia que alimenta la expectativa en Miami: su próximo gol será el 900. No se trata de una cuenta simbólica menor, sino de otro escalón monumental en una trayectoria que sigue agrandándose incluso a los 38 años.

El contexto, además, parece ideal. Nashville es un rival al que Messi ya castigó una y otra vez: le hizo 15 goles en 10 partidos, más que a cualquier otro adversario dentro de la MLS. Por eso, más que una simple serie de octavos, el duelo de esta noche aparece como una oportunidad perfecta para que el rosarino alcance una marca reservada para muy pocos y vuelva a poner a Inter Miami en el centro de la escena continental.

En la previa, el propio Javier Mascherano no esquivó el tema y dejó en claro que el plantel también vive de cerca esa posibilidad. El entrenador argentino remarcó que llegar a los 900 goles sería “algo increíble” y expresó su deseo de que el equipo pueda ayudar a Messi a alcanzar esa cifra en Nashville. La frase expone el clima que rodea al partido: Inter Miami juega por la serie, pero también por una noche que puede volverse histórica para su máxima figura.

De todos modos, del otro lado habrá un rival exigente. Nashville avanzó a octavos tras aplastar a Atlético Ottawa por 7-0 en el global y comenzó la temporada 2026 con una campaña sólida, mientras que Inter Miami llega entonado después de sumar triunfos consecutivos ante Orlando City y D.C. United. El equipo de Mascherano sabe que una buena ventaja como visitante puede encaminar la clasificación, pero también que la atención mundial estará puesta en cada pelota que toque Messi.

El encuentro correspondiente a la ida terminó en igualdad sin goles.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

La Selección Argentina se medirá a Guatemala en 'el mejor estadio del mundo'

"Las Patitas" del básquet dan el salto: en casa, Universidad debuta en el Promocional mendocino

Cuenta regresiva: el Ironman 70.3 ya superó los 1.000 inscriptos

Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana 2026: fecha, hora, bombos y cómo verlo

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Terrible remontada de UPCN Vóley: 1 a 0 y queda a un paso de volver a finales de la LVA

Azzaro fulminó a Estudiantes de Río Cuarto y crítico a Wanchope Ábila: "Es de lo peor que vi en Primera"

La CAF declaró a Marruecos campeón de la Copa Africana tras la escandalosa final ante Argelia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió el ciclista sanjuanino Antonio “Camión” Rodríguez.
Dolor

Tristeza en el deporte sanjuanino: murió un grande del ciclismo local

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la muchacha ahora detenida.
Operativo policial

Cayó presa la presunta estafadora que aportó un certificado médico trucho para no presentarse en Tribunales

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: Ha sido una trayectoria soñada
Orgullo

El sanjuanino y máximo goleador del Barcelona anunció su retiro: "Ha sido una trayectoria soñada"

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan
Perfil

De larga trayectoria y extrema confianza: quién es el nuevo subjefe de la Policía de San Juan

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025.
Plan 2026

EL IPV se propone entregar en San Juan dos barrios al mes: cuáles son los próximos y ¿habrá sorteos?

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan
Abajo el peluquín

Se viene el Peladazo a Trinidad: un negocio regalará papas y fernet a los pelados que vayan

Te Puede Interesar

El mapa minero de San Juan combina áreas bajo control estatal directo con proyectos privados, en un esquema donde el IPEEM y el Ministerio de Minería cumplen funciones clave.
Informe

El mapa del manejo de áreas y proyectos mineros en San Juan: quién decide y cómo se controla

Por Elizabeth Pérez
Cómo piensa el nuevo subjefe de la Policía de San Juan: La Policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada
Asunción

Cómo piensa el nuevo subjefe de la Policía de San Juan: "La Policía tiene que estar en la calle, se tiene que ver, pero no de una manera desordenada"

Juanchy Rock es una persona conocida en el ambiente de la música.
Personaje sanjuanino

Juanchy Rock, el conductor radial que convirtió su pasión en un libro

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina
Amistoso internacional

Con una gran sorpresa, Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Guatemala