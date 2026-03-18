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Calendario impositivo 2026: Rentas confirmó los vencimientos y descuentos para el Impuesto Automotor

La Dirección General de Rentas dio a conocer las fechas clave para el pago del tributo, que incluye beneficios de hasta el 15% por buen cumplimiento y opciones de financiación con tarjetas locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
centro civico

La Dirección General de Rentas, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, oficializó el cronograma de vencimientos para el Impuesto Automotor correspondiente al ejercicio 2026. Según lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, los propietarios de vehículos en la provincia ya cuentan con las fechas establecidas para organizar sus obligaciones tributarias, las cuales presentan diversas modalidades de pago para adaptarse a la situación de cada contribuyente.

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Para aquellos que prefieran cancelar la totalidad del año por adelantado, el vencimiento del pago anual ha sido fijado para el próximo 10 de abril, mientras que quienes opten por el esquema semestral deberán abonar la primera cuota el 13 de abril y la segunda el 14 de agosto. Por otro lado, para quienes elijan el financiamiento en cuotas mensuales, los vencimientos operarán de manera regular alrededor del día 20 de cada mes durante todo el año.

El esquema de beneficios continúa premiando el cumplimiento, con un descuento del 15% por Buen Contribuyente para quienes terminaron el 2025 al día, beneficio que ya figura aplicado en la boleta. A esto se le suma un 15% adicional por el pago anual o un 5% en caso del pago semestral. Asimismo, se mantiene el incentivo del 15% de descuento para quienes utilicen el débito automático o descuento de haberes, y una bonificación similar para quienes realicen el pago a término exclusivamente a través de la plataforma web oficial de Rentas.

En cuanto a la financiación, el Banco San Juan ofrece la posibilidad de abonar el total anual o los montos semestrales en hasta 6 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito. Como novedad tecnológica, se incorporó la opción de pagar mediante el sistema Plus Pagos, permitiendo el uso de dinero en cuenta de diversas billeteras electrónicas a través de la lectura de códigos QR. Es importante recordar que toda la gestión es 100% digital, por lo que los ciudadanos pueden autogestionar sus boletas e ingresos desde el sitio oficial de Rentas con su Clave de Ciudadano Digital (CIDI), evitando traslados innecesarios al Centro Cívico

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