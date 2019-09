Los equipos sanjuaninos se olvidaron de ganar

No es un buen presente el de los tres equipos sanjuaninos que están disputando los torneos más importantes del fútbol argentino. San Martín aún no logra hacer pie en la Primera Nacional: solo ganó un partido y en seis fechas tuvo tres directores técnicos. Desamparados y Peñarol, en la Zona 2 del Federal A, aún no ganan.

El dato curioso es que, solo el Verdinegro ha perdido un partido. El Puyutano y el Bohemio empataron sus tres partidos y aún no conocen ni la derrota ni la victoria. En total, entre los tres equipos suman 10 empates en 12 juegos. Si lo medimos en puntos, son 13 de 36. En porcentaje, es un 36%.

San Martín en su regreso a la Primera Nacional no logra asentarse. En su debut frente a Belgrano casi se queda con la victoria de visitante, pero el Pirata se lo amargó sobre el final. Fue 1 a 1 en el debut. Pero en el siguiente partido, ya de local, también sufrió un duro golpe sobre el final que lo dejó sin director técnico: fue 0-1 contra el puntero de su grupo, Estudiantes de Buenos Aires.

Ya sin Forestello, el conjunto de Concepción visitó a Mitre de Santiago del Estero, donde consiguió la única victoria de los equipos sanjuaninos en la temporada bajo el interinato de Garelli. Fue 1 a 0 con un gol agónico del eterno “Pampa” Gelabert a los 95 minutos.

En las tres siguientes fechas y ya con Grelak de director técnico, el Verdinegro empató: 0 a 0 contra Agropecuario de visitante, 0 a 0 de local frente a Barracas Central y este último domingo, 1 a 1 contra Morón en Buenos Aires. En total, San Martín suma 7 puntos en 6 partidos jugados, con tres goles a favor y tres en contra.

Por el lado de Desamparados, suma 3 puntos en 3 partidos. Cabe destacar que tuvo una fecha libre, por lo que la mayoría de los equipos de su zona tienen 4 partidos jugados. En la primera fecha empató sin goles frente a Sansinena de visitante.

Luego, empató 1 a 1 de local contra Sol de Mayo, que momentáneamente se encuentra puntero de la Zona 2 con 7 puntos. La tercera fecha la tuvo libre, y este último domingo empató sin goles en San Luis frente a Juventud Unida. Si bien es cierto que no ha ganado aún, tampoco ha perdido. Un gol a favor y uno en contra en sus tres presentaciones.

Panorama similar es el de Peñarol de Chimbas, que este último fin de semana no jugó porque le tocó fecha libre. En su primera presentación empató sin goles de local contra Deportivo Maipú. Contra Cipoletti de Río Negro, casi lo gana pero sobre el final se lo empataron, fue 2 a 2 de visitante, siendo el único partido en el que un equipo sanjuanino marcó más de un gol en toda la temporada. El último partido de Peñarol fue 0 a 0 de local contra Ferro de General Pico. Al igual que Desamparados, suma 3 puntos en 3 partidos, solo que tiene 2 goles a favor y 2 en contra.

Mucho trabajo por hacer para los equipos sanjuaninos, que seguramente aspiraban a estar más arriba en sus respectivas tablas de posiciones. La próxima fecha, San Martín recibirá a Temperley, mientras que Desamparados hará lo mismo frente a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. Por su lado, Peñarol visitará a Estudiantes de San Luis.