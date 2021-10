Un terrible crimen sanjuanino inspiró una novela que lanzará una chilena en España

Con San Juan por las venas y el corazón, se presentó en una entrevista exclusiva para Tiempo, Marcia Álvarez Vega, una escritora chilena que prefiere llamarse a sí misma como “una persona que cuenta historias”. Durante los años que vivió en nuestra provincia, hubo un caso que dejó una huella en su corazón imborrable. Inspirada por las noticias del momento allá por el 2011, una en particular resonó en su cabeza: el asesinato a sangre fría del oficial Mario Vega o Perla Mora. Este caso fue el puntapié que despertó la curiosidad voraz de esta escritora , autora de "Medialuna de sombras", una novela policial que se publicará la semana próxima en España, donde relata una historia de ficción que hace referencia directa con este impactante crimen.

El 13 de diciembre de 2011 encontraron el cuerpo sin vida de un oficial de policía de la comisaria nº 24 de Rawson llamado Mario Alberto Vega. Mario, también era Perla Mora, una artista Drag Queen de la provincia de San Juan quien murió desangrado en manos de un taxi boy que lo apuñaló a orillas de la costanera en Chimbas. Aunque no hace tanto que pasó, podemos decir que en 10 años muchas cosas cambiaron, otras tantas no, pero hablar de un oficial de la fuerza policial que fuese abiertamente gay, le hacía mucho ruido a una sociedad que aún tiene una corteza conservadora difícil de romper, casi como en aquel momento.

De alma curiosa, esta trabajadora social no podía conciliar en su cabeza que el asesinato fuese resuelto de manera tan veloz, algo le resultaba extraño, algo no estaba bien. Fue así como empezó a anotar en una libretita las cosas que le llamaron la atención, sus primeras líneas: ¿Por qué fue todo tan veloz para resolverse?, ¿por qué en las fotos que se difundieron del oficial Vega todas las caras de sus compañeros de la seccional estaban tapadas?, ¿Por qué fue más importante su vida privada antes que su propio crimen? o ¿mejor no hablar de ciertas cosas?

A la izquierda el oficial Mario Vega con sus compañeros de la comisaría y a la derecha Perla Mora(foto archivo de Tiemp ode San Juan), el crimen que inspiró esta novela.

Su novela, a la que tituló “Medialuna de sombras” que será presentada el próximo 4 de noviembre en Oviedo, España, la escribió recorriendo las calles de San Juan con todos estos interrogantes y el estómago revuelto de preguntas e imágenes chocantes de un crimen que marcó un antes y un después en la historia policial de nuestra provincia. Fue así que nació esta historia de ficción que interpela directamente a la realidad. Y aunque ninguno de los personajes de su historia existen realmente o existieron, los lugares y las circunstancias si son reales como la casa del protagonista desde donde veía la estatua de Gardel todos los días durante la trama de la novela, el lugar donde se encontraba la comisaría, las calles que recorren los personajes, la escena del crimen y otros lugares más que son los mismos que transitamos los sanjuaninos diariamente.

La ventana blanca con vista a Gardel de la supuesta casa del protagonista de la novela (el comisario Manuel Munizaga), ubicada en la esquina de Av. Ignacio de a Roza y Av. Rawson en la capital de San Juan.

“De todos los lugares donde yo he vivido, yo vivo en el lugar, no estoy de turista. Me gusta vender la historia del lugar”

Con esa pasión por las letras, por conocer una historia y saber contarla, es que Marcia se lanza en una aventura de reconocer a los sanjuaninos en su contexto con sus virtudes y defectos, como una más. Y aunque a muchos les resulte chocante, esta autora pone el grito en el cielo al reconocer, desde su experiencia, que en San Juan no se escribe sobre San Juan con habitualidad.

Esta es una crítica férrea de esta autora que expresa la idea de que el trauma que ocasionaron los terremotos en nuestra sociedad, marcaron una notable costumbre de olvidar fácilmente lo que nos duele, lo que nos hace mal, y es por eso que le tocó chocarse en muchas oportunidades con vecinos que desconocen porqué su barrio se llama como se llama, o qué pasó bajo sus pies hace muchos años, ese "poco interés" sobre nuestros antepasados que a ella le cuesta comprender, fue el motor de su inspiración.

Marcia Álvarez Vega en su estudio.

Este juego un tanto “detectivesco”, que la llevó en su recorrido por esta historia, pretende dar un nuevo paso para naturalizar ciertas cuestiones que tienen que ver con las diferentes temáticas LGBTQI+, la corrupción, los crímenes y lo que significa el gen “sanjuanino”, pero por sobre todas las cosas, a hablar de nosotros en primera persona, las cosas que nos pasan, siempre en tono de protesta.

Un dato no menor, es que esta historia despertó una saga de libros (más de 40 novelas para ser precisos) que Marcia escribió durante estos años, en la previa de la publicación de este ejemplar, curiosamente en España y no en San Juan, donde la Editorial Velasco confió en su relato. Por lo que deja una puerta abierta a que la historia no quedó ahí.

La portada del libro, obra de la pintora española Patricia Sáez Roza

La expectativa de que esta novela pueda llegar a las librerías de San Juan es un sueño posible. Y aunque Ediciones Velasco hace su gran lanzamiento en España, desde aquí estamos con la mirada expectante a la fecha de llegada de los primeros ejemplares de esta historia policial a los estantes de las librerías sanjuaninas.

Sobre el libro:

"En San Juan, ciudad del interior de Argentina, un caluroso día de primavera aparece asesinado un policía homosexual con signos de haber sufrido torturas. La brutalidad del homicidio, y el hecho de que las autoridades se apresuren a cerrar el caso como «crimen pasional», hacen que el comisario Manuel Munizaga emprenda una solitaria y compleja búsqueda de la verdad. Los prejuicios, la corrupción y el conservadurismo serán sus peores obstáculos en una localidad demasiado acostumbrada a callar", reza una pequeña reseña de lo que hay detrás de esta historia

La ilustración de la portada es de la pintora española Patricia Sáez Roza, y aunque el libro ya está impreso, la semana próxima será la esperada presentación.

Sobre la autora:

Descendiente de un refugiado español tras la Guerra Civil y de una familia holandesa sefardí, Marcia Álvarez Vega nació en Valparaíso (Chile) en 1968. Nieta de Luis Vega Contreras (Baruj Vega) —amigo de Pablo Neruda y estrecho colaborador del presidente Salvador Allende—, tras el golpe de Estado de 1973 se exilió con su familia en Israel hasta 1975 y en España hasta 1991, año en el que regresó a Chile, donde reside actualmente, después de haber pasado nuevos periodos en Israel y Argentina.

Durante su estancia en España se graduó en Trabajo Social en la Universidad de Oviedo y publicó su primera obra, Salve aeternum, con la que en 1990 quedó finalista en el Premio Asturias de Novela (Fundación Dolores Medio), distinción que repitió con Ausencia en la playa de Liguria (La Cáfila, 2006). En Chile un relato suyo se publicó en la antología de cuentos Música ligera (Grijalbo, 1994), tras un taller literario dirigido por el escritor Antonio Skármeta.También formó parte de la antología poética Poemas de vino de Luna (2005). De 2007 a 2018 residió en San Juan (Argentina), donde escribió la presente novela Medialuna de sombras (Velasco, 2021).