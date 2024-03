Vino sin alcohol: a la mayoría de los sanjuaninos le gusta

Una encuesta realizada por este medio reveló que a la mayoría de los sanjuaninos -el 57,4%- acepta el vino sin alcohol, todo un dato que los hacedores de esta bebida nacional no deberían desaprovechar para incrementar sus ventas.

Apenas un 22% lo rechazó porque dijo que si no tiene alcohol no es vino. Y un 20,5% no opinó porque dijo que primero lo tiene que probar.

Apoyos

Entre los argumentos que esgrimen quienes apoyan la iniciativa de tomar vino sin alcohol en la provincia prima el deseo de compartir con toda la familia, acercarse a hábitos saludables, y también de seguridad. Por ejemplo, un cuarto de los que respondieron la encuesta -el 25,6%- dijo que esta nueva categoría le gusta porque así lo pueden tomar todos. Es decir, chicos y grandes podrán tomar vino.

Otro 15% respondió que le gusta el vino sin alcohol porque es más sano. Otro 16,8% apoyó esta nueva bebida que les permitirá brindar y luego poder conducir sin inconvenientes.

WhatsApp Image 2024-03-28 at 09.46.39.jpeg

El vino y la conducción

La Nación aprobó la ley de Alcohol Cero, o Tolerancia Cero el año pasado, para reducir los accidentes de tránsito que se vienen cobrando víctimas fatales. San Juan no adhirió a esta norma nacional, por lo tanto, solo rige en rutas nacionales, no provinciales.

El INV aprobó como práctica enológica lícita la desalcoholización de los vinos y ahora la industria puede hacer vinos y luego sacarles total o parcialmente el alcohol. Con esto Argentina se pliega a las tendencias mundiales que ya adoptaron esta categoría.

En San Juan, la industria en general apoyo esta decisión, que llega en momentos donde las ventas tanto en el mercado interno como el externo, vienen en baja. Este año, por múltiples factores, el sector arrancó con números negativos respecto a los del año pasado, y las bodegas se están dando cuenta que deben abrirse a nuevas categorías para frenar la pérdida de consumidores, frente a otras bebidas como cervezas o gaseosas.

Quienes se oponen a hace vino y luego desalcoholizarlo aducen que la Ley de Vino es “el resultado de la fermentación de la uva fresca”, y cualquier maniobra para modificar eso es una manipulación que debe ser penada por ley.