Vino sin alcohol: la mirada de bodegas, enólogos y viñateros sanjuaninos

Para el enólogo Abel Chiconi, elegido por los libertarios para ser vicepresidente del INV en San Juan esta medida es positiva y podrá apuntar a determinados segmentos de la sociedad. “Me parece correcto ofrecer vino para un nicho en especial, por ejemplo para embarazadas, o quizá un vino sin alcohol en un partido de fútbol”, opinó. Chiconi agregó que son nichos muy pequeños, “pero hay que estar”.

Al bodeguero Andrés Berzencovich dijo que los vinos con poco alcohol no tienen mucha demanda, pero le parece bien que haya libertad de elaborarlos. “Está de moda lo que es la libertad y el no intervencionismo. A mí me gusta la libertad, y creo que la alternativa de elegirla la tiene el consumidor, que es el que va a decir si le gusta o no le gusta. Los vinos sin alcohol en el mundo no tienen mucho volumen, y lo mismo ha pasado acá en Argentina con algunas pruebas que hemos hecho incluso en San Juan; y no tienen mucha demanda. Hay que impulsarlo mucho, necesita mucho marketing atrás”, opinó. Pero agregó que es como la cerveza sin alcohol y que, si hay algún consumidor que le gusta y lo consume, “bienvenido sea, hay que alentar el consumo de uva”, aseguró.

Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos de San Juan dijo que la decisión le parece “interesante para diversificar, sin perjuicio de nadie”. En igual sentido, el titular de la Cámara de Bodegueros, Mauricio Colomé, aseguró que la medida es “excelente”.

Por su lado, Gustavo Samper, desde el sector de las bodegas trasladistas y vicepresidente de COVIAR; cuestionó que la medida se haya tomado por “una mesa chica” y de forma “inconsulta”. Pero dijo que su primera impresión es que se trata de “una fuerte modernización” y un “cambio de paradigmas de la vitivinicultura tal como la conocemos”: “Creo que la desalcoholización la está pidiendo el consumidor, y se tendrá que trabajar en esa línea. Hay que analizar con más profundidad, pero creo que está en sintonía con la realidad actual”, aseguró.

Por su parte, el viñatero Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola; destacó que el vino está perdiendo posicionamiento en relación a otras bebidas que son sin alcohol, como las gaseosas y cervezas. “Esta medida le permite acceder al consumidor que no le gusta el alcohol, o no puede a raíz de la ley de Alcohol cero al volante. Creo que nos va a ayudar a vender más, se pueden conseguir también mercados externos, que consumen vinos sin alcohol”.

En el otro extremo, los Viñateros Independientes se opusieron totalmente a la medida. El presidente de la entidad, Juan José Ramos; dijo que esta medida va en contra de los viñateros, lo mismo que la modificación de la fecha de liberación de vinos. “Por un lado, va a permitir, va a ser muy difícil controlar el estiramiento. Por otro, se viola la Ley de Vino 14.878, que dice que el vino es el resultado de la fermentación de la uva fresca. Y en este caso se utiliza un procedimiento que siempre estuvo penado por la ley, porque la desalcoholización es una manipulación, es decir, hace que ese producto pueda llamarse cualquier cosa, pero no vino”, opinó.